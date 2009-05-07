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09 января (27 декабря) 1917 года

3 Раннее Утро

На австро-германском фронте.

От штаба Верховного Главнокомандующего.

За 24 декабря.
     Атаки противника на наши части восточнее болота Тируль (в 40 верстах западнее Риги) были отбиты.
Наши части молодецкой атакой овладели деревней у юго-западной оконечности озера Бабит и после ожесточенного боя заняли два ряда окопов в 6 верстах восточнее д. Калнцем (в 20 верстах юго-западнее Риги), захватили пленных и пулеметы. Контр-атаки противника были отбиты. После этого наши части двинулись далее, достигли р. Аа, южнее д. Калнцем, и овладели позицией юго-восточнее этой деревня.
За время нашей атаки взято в плен 3 офицера, 272 нижних чина, захвачена легкая батарея и 6 зарядных ящиков. Контр-атаки противника успеха не имели. В этом бою отличались наши латышские части.
Наши разведчики под командой прапорщика Демьянова в районе Мистоно (в 30 верстах юго-восточнее Ковеля) обнаружили неприятельскую цепь, наступавшую на нашу заставу. Известив заставу и дав знать артиллерии „об открытии огня, прапорщик Демьянов внезапно атаковал противника. Часть неприятельской цепи была переколота, 8 человек было захвачено в плен, а остальные разбежались, расстреливаемые нашей артиллерией.
Партия наших разведчиков проникла в блиндаж противника южнее горы Коверлы, где помещалась его застава. Люди заставы были переколоты, остальные взяты в плен.

За 25 декабря.
Атаки противника на наше расположение между болотом Тируль и р. Аа южнее д. Калнцем, были отбиты нашим огнем.
В изменение сведений, помещенных во вчерашнем сообщении (от 24 декабря), за все время боев к югу от оз. Бабит (в 30 верстах западнее Риги) захвачено 500 пленных германцев.
В районе м. Речки (к северо-восточнее от Вилейки) опустился неприятельский аэроплан; летчики—офицер и нижний чин — взяты в плен.

За 26 декабря.
НАШИ ЧАСТИ ОВЛАДЕЛИ ДЕРЕВНЕЙ У СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УГЛА БОЛОТА ТИРУЛЬ, ПОСЛЕ УПОРНОГО БОЯ ЗАХВАТИЛИ ОКОПЫ ПРОТИВНИКА К ЮГУ ОТ ЗАПАДНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ОЗ. БАБИТ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ Д. КАЛНЦЕМ, ВЗЯЛИ ПЛЕННЫХ, ПУЛЕМЕТЫ, ТРАНШЕЙНЫЕ ОРУДИЯ И ТЯЖЕЛУЮ БАТАРЕЮ.
ВСЕ ОЖЕСТОЧЕННЫЯ КОНТР-АТАКИ ПРОТИВНИКА ОТБИТЫ.
В БОЯХ ЮЖНЕЕ ОЗ. БАБИТ С САМОГО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ, С 23 ДЕКАБРЯ, ЗАХВАЧЕНО НЕ МЕНЕЕ 15 ОРУДИЙ И ОКОЛО 800 ПЛЕННЫХ. ПО ДОНЕСЕНИЮ НАЧАЛЬНИКОВ, ЗДЕСЬ НАШИ ВОЙСКА ПРОЯВИЛИ НЕОБЫКНОВЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И БЕЗЗАВЕТНУЮ ХРАБРОСТЬ.
НАШИ ЛЕТЧИКИ БРОСАЛИ БОМБЫ В КОВЕЛЬ, В Д. ГОЛОБЫ (В 30 ВЕРСТАХ ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ КОВЕЛЯ), НА СТ. ЗАБЛОТЦЕ (ЗАПАДНЕЕ БРОДЫ) И В М. ЯСОНОВ (ЮГО- ЗАПАДНЕЕ БРОДЫ).
РОТА ПРОТИВНИКА ПОСЛЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДВАЖДЫ ПЫТАЛАСЬ ПЕРЕЙТИ В НАСТУПЛЕНИЕ НА НАШИ ЧАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЯ ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕПЕЛНИКИ (В 20 ВЕРСТАХ СЕВЕРНЕЕ ЗБ0РОВА), НО ОБА РАЗА БЫЛА ОСТАНОВЛЕНА ОГНЕМ. В НОЧЬ НА 25 ДЕКАБРЯ НЕМЦЫ ПРОИЗВЕЛИ ГАЗОВУЮ АТАКУ НА УЧАСТОК В РАЙОНЕ Д. НОВОСЕЛКИ (К ЮГУ ОТ М. КРЕВО), ПРИ ЧЕМ БЫЛО ВЫПУЩЕНО ТРИ ГАЗОВЫХ ВОЛНЫ. ВЫПУСК ГАЗОВ СОПРОВОЖДАЛСЯ ОБСТРЕЛОМ АРТИЛЛЕРИЕЙ И МИНОМЕТАМИ НАШИХ ОКОПОВ. ОЗНАЧЕННАЯ АТАКА ОЖИДАЛАСЬ, И МЕРЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО БЫЛИ ПРИНЯТЫ. ВСЛЕД ЗА ПОСЛЕНЕЙ ВОЛНОЙ ПОКАЗАЛИСЬ НЕПРИЯТЕЛЬСКИЕ ЦЕПИ, КОТОРЫЕ НАШИМ ОГНЕМ БЫЛИ НЕМЕДЛЕННО ЗАГНАНЫ ОБРАТНО В СВОИ ОКОПЫ.

Война с Турцией.

От штаба Верховного Главнокомандующего.

За 24 Декабря.
На многих участках метель продолжается.
На Урмийском озере сильный шторм совершенно прервал всякое сообщение в течение 3 суток.
Утром 21 декабря наши части овладели г. Биджаром. Отступавшие турки засели на скалистых хребтах к югу от Биджара, по обе стороны дороги на Сеннэ.

За 25 декабря.
На фронте армии обычная перестрелка.
Метель и беспрерывный снег продолжаются в некоторых местах в течение нескольких дней.

За 26 декабря.
В ГОРАХ УРМИЙСКАГО РАЙОНА МЕТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
В ПЕРСИИ 22 ДЕКАБРЯ НАШ ОТРЯД СБИЛ ПРОТИВНИКА У НЕКИЛЬ-АБАДА. К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ТУРКИ, ПОЛУЧИВ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДКРЕПЛЕНИЯ ИЗ ХАМАДАНСКОГО РАЙОНА, ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ В ВИДУ БОЛЬШОГО ПРЕВОСХОДСТВА СИЛ ПРОТИВНИКА, НАШ ОТРЯД ОТОШЕЛ СНАЧАЛА ЗА ДОВЛЕТ-АВАД, А ЗАТЕМ И К ДИЗАБАДУ (В 50 ВЕРСТАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОВЛЕТ-АБАДА).

ОПЕРАЦИИ В АФРИКЕ.

ЛОНДОН. Британские войска, продолжая преследовать неприятеля, отступающего в долине Руфиджи, заняли 22 декабря германский лагерь Тогоговали; затем достигли Кибамбаво на северном берегу реки Руфиджи; неприятель же 23 декабря укрепился на правом берегу.
В течение операций, начатых 18-го декабря, неприятель потерпел сильные поражения в долине Мгета.
Утвердившись в Мкалиноо, британские войска атаковали приближавшиеся небольшие неприятельские отряды, захватили пленных и значительное количество съестных припасов.
В западном районе неприятельская колонная, отступавшая в восточном направлении к Магента, атакована британскими войсками к востоку от Гфирика, посланными для ее преследования.

ПРОВАЛ МИРНОЙ ПРОПАГАНДЫ.

НЬЮ-ИОРК. В американской печати пасифистскую пропаганду поддерживают только желтые газеты Херста, которые подкуплены немцами. Все же остальные газеты горячо приветствуют отказ держав согласия от «германского» мира. К этому мнению присоединяется также большинство представителей высшего духовенства, при чем они подписали декларацию, в которой перечисляются все жестокости и правонарушения немцев и в заключение заявляется, что «преждевременный мир был бы не благодеянием, а злом, так как мир должен быть торжеством права, а не просто вложением меча в ножны». Население возмущено тем, что многие лица, видимо, заранее осведомленные о выступлении Америки, воспользовались этим для биржевой игры и нажили за несколько дней громадные состояния.

4 Вечерний Курьер (Москва)

Елка в Большом театре.

     В первый, день Рождества в Большом театре состоялись две елки: днем — для детей и вечером - для взрослых.
Затем состоялось выступление множества артистов почти всех московских театров.
Особенно шумно прошла вечерняя елка для взрослых. В зрительном зале и во всех коридорах масса публики. Везде развлечения.
На большой сцене беспрерывная смена программы. В центральном фойе «большое народное гулянье»; катанье с гор и пр. В Царском фойе веселая интермедия: «Женитьба Севрюгина», молодого купеческого сынка. В малом боковом фойе, «русская баня» и «солдатская лавочка», в большом чайном фойе театр «Скоморох».
Большая сцена открылась живыми картинами-аллегориями союзных стран. В живой картине «Россия» находились О. О. Садовская и А. А. Яблочкина; «Сербия» — М. Н. Ермолова и В. В. Максимов, «Франция» — г-жа Балашова и г. Мордкин, «Англия» - г-жа Добровольская и А. И. Южин, «Черногория» — г-жа Мосолова 1-я, «Румыния» — г-жа Балановская, «Италия» — г-жа Годлевская и г. Семенов, «Бельгия» — г-жа Васильева и «Япония» — г-жа Кандаурова.
Последняя живая картина - народы всех союзных стран, дружно сплотившиеся около России.
Вообще, елка прошла шумно. Публика стала расходиться далеко за полночь. Материальный успех елок превзошел все ожидания: они дали чистой прибыли свыше 20,000 рублей.

4 Трудовая Копейка (Москва)

За 1 англичанина 10 немцев.

ЛОНДОН, 23,ХII. (ПТА). Британское и германское правительства согласились на обмен интернированных гражданских лиц старше 45 лет, могущих по желанию вернуться на родину. 600 британских подданных возвращаются в обмен, приблизительно, на 6000 германских, то-есть, один британец обменивается на 10 германцев.

Праздничная сутолока.

старинная карикатура


4Петроградский Листок

Посещение Царской Семьей рождественской елки для нижних чинов.

     В первые дни праздника Рождества Христова Государь Император и Государыня Императрица Александра Феодоровна с Наследником Цесаревичем и Августейшими Дочерьми удостоили Своим присутствием в Царском Селе рождественские елки, устроенные, по повелению Их Величеств, для нижних чинов воинских частей, несущих службу в Царской резиденции, для команд выздоравливающих раненых, размещенных в царскосельских лазаретах, дворцовой полиции, служащих царскосельского дворцового управления. Эти для елка зажигалась в манеже придворной конюшенной части в 2 часа дня для различных смен; в каждой смене было более 1,000 человек.
   В одном конце манежа на возвышении находилась большая елка, а вокруг нее размещены были рождественские подарки от Имени Их Величеств для нижних чинов, по большей части предметы домашнего обихода. Когда Царская Семья прибыла в манеж, Государь Император с Наследником Цесаревичем прошел по рядам воинских частей, здороваясь и поздравляя с праздником. Его Величество был в форме Своего конвоя, в той-же форме был и Наследник Цесаревич. Государыня Императрица и Великие Княжны обходили, здороваясь, офицеров, не находившихся к строю. Затем началась раздача подарков. Вся Царская Семья находилась около елки. Государь Император беседовал с лицами Своей Свиты, рядом с Государынею Императрицею были Наследник Цесаревич и Августейшие Дочери Их Величеств. Великие Княжны лично вручали рождественские подарки. Для получения подарка каждый подходил к особому стеклянному ящику и вынимал оттуда билет с номером; офицеры по этому номеру отыскивали соответствующий предмет; найдя подарок, офицер, становясь в очередь, подходил с нижним чином к Великим Княжнам и передавал им подарок, который Их Императорские Высочества лично вручали каждому.
   В отыскивании подарков по номерам принимали участие Наследник Цесаревич и по очереди Великие Княжны; Их Высочества подходили к нижним чинам и брали у них билеты; Наследник Цесаревич, найдя по номеру подарок, становился в очередь, подходил с нижним чином к Августейшим Сестрам и передавал Им подарок для вручения.
   По окончании раздачи подарков Государь Император благодарил раненых за боевую: службу.
   Проведя более часа каждый день на елке и удостоив каждого Своим Царским вниманием за его службу, Государь и Государыня с Августейшими Детьми отбывали из манежа.

ЛИСТОКЪ

Сюрприз на праздник.

     Лучший сюрприз получили к Рождеству столичные извозопромышленники: сено вдруг сразу подешевело почти вдвое и продается теперь по 2 рубля 20 копеек за пуд; цена эта быстро понизится до полутора рублей, но понизятся-ли аппетиты извозчиков – это вопрос.

---

Сказочной ценой трактирщики приобретали сахар к празднику: за пуд пиленого сахара они охотно платили спекуляторам 40 рублей, рассчитывая покрыть убытки не только повышением цены за порцию чая, но и за кушанья, за игру на биллиарде и за «фрукты» в жидком виде.

08 января (26 декабря) 1917 года

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