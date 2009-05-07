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30 (17) января 1917 года

АВСТРО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ. В РИЖСКОМ РАЙОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВНИКА ОГРАНИЧИЛАСЬ СТРЕЛЬБОЙ ПО НАШИМ ОКОПАМ.

ЮГО-ЗАПАДНЕЕ Д. ПОТУТОРОВ (В 10-ти ВЕРСТАХ ЮЖНЕЕ БРЗЕЖАН) НАШИ ЧАСТИ В НОЧЬ НА 14-е ЯНВАРЯ ПОСЛЕ ШТЫКОВОГО УДАРА ОВЛАДЕЛИ ПЕРВОЙ ЛИНИЕЙ ОКОПОВ, НЕ СМОТРЯ НА РЯД ЯРОСТНЫХ КОНТР-АТАК ТУРОК, ОТРАЖЕННЫХ С БОЛЬШИМИ ДЛЯ НИХ ПОТЕРЯМИ, ВЗОРВАЛИ 6 МИННЫХ ГАЛЛЕРЕЙ ПРОТИВНИКА, РАЗРУШИЛИ ЕГО ОКОПЫ И ОТОШЛИ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ТУРКИ ДВА РАЗА АТАКОВАЛИ НАШИ ЧАСТИ, НО БЫЛИ ОТБИТЫ. ПРИ ОВЛАДЕНИИ НЕПРИЯТЕЛЬСКИМИ ОКОПАМИ ЗАХВАЧЕНЫ ПЛЕННЫЕ ТУРКИ — 1 ОФИЦЕР И 28 НИЖНИХ ЧИНОВ. Литературное дело. ОРЕНБУРГ, 16,I. В окружном суде слушалось дело по обвинению редактора «Оренбургской Жизни» Наумова по 1039 ст. улож. о наказ. в оскорблении в печати должностных лиц.

Дело это возникло по жалобе оренбургской губернской земской управы.

Наумову инкриминировались две заметки. В первой из них говорилось о «чрезмерных аппетитах» членов земского собрания, на завтраки для которых в течение десяти дней управой было истрачено 2,050 руб. В другой заметке о ремонте больницы, говорилось о небрежности и неправильном расходовании денег.

Суд признал редактора Наумова невиновным и вынес ему оправдательный приговор.

Событiя дня. Южнее Бережан наши части овладели первой линией окопов, отразили ряд яростных контр-атак Турок и взорвали шест минных галерей противника и затем, отошли в исходное положение.

В бою к северо-востоку, от Якобени нашими частями взято в плен 30 офицеров и свыше 1.000 нижних чинов. На правом фланге рижских позиций продолжаются ожесточенные бои.

Болгары, пытавшиеся перейти один из рукавов Дуная, энергичным огнем наших войск были принуждены отступить.

В Черном море нами потоплено семь турецких шхун, пытавшихся прорвать блокаду анатолийских берегов.

Английский вспомогательный крейсер «Laurentic» затонул у ирландских берегов, потопленный германской подводной лодкой.

Германская подводная лодка остановила норвежский пароход «Гаакон VII» и сняла с него русских пассажиров.

Британские войска во Франции проникли в неприятельские траншеи к северо-востоку от р. Невиль-Сен-Вааста и нанесли неприятелю тяжелые потери.

В Мессопотамии попытки противника возвратить утраченную им территорию отбиты. Англичане перешли в наступление и отразили артиллерийским пулеметным огнем неприятельские контьр-атаки.

На фабрике в Масси, близ Парижа, произошел взрыв мелинита. Убит один, ранено 15 человек.

Новые выборы в японскую палату назначены на 7 апреля.

Греческий вице-консул в-Николаеве, вследствие несогласия с политикой королевского правительства, сложил с собя полномочия.

В Темир-Хан-Шуре сгорела Петровская классическая гимназия. ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. Без перемен. Французское сообщение. ПАРИЖ,. 15 января. Обычная канонада на всем протяжении фронта, особенно интенсивная в районе Вердена и в Эльзасе. (Аг. Гаваса). (ПТА). ПОЖЕРТВОВАНИЕ КОРЕЙЦЕВ. СЕВАСТОПОЛЬ. Корейцы, работающие при постройке Южно-Бережанской железной дороги, собрали значительную сумму денег и прелдставили коменданту крепости адмиралу М.М.Веселкину, как посильную лепту для нужд армии России, которую они безгранично любят и считают второй родиной.



Местечко, брошенное и разрушенное немцами.



В ложном положении. На заседании президиума родительского комитета барнаульской 1-й женской гимназии было заслушано заявлено классных дам о невыносимо ложном положении их по исполнению обязанностей внеклассного надзора за учащимися. Например, на вечерах, концертах и спектаклях они обязаны следить, чтобы ученицы их гимназии не оставались дольше 12 часов и, согласно инструкций, просить их удаляться из общественного места домой. Когда же они подходят к воспитанницам с напоминанием, что им далее нельзя оставаться, то родители высказывают протест и часто в демонстративной форме.

— Мы обязаны вечерами ходить по улицам, - говорят классные дамы и наставницы, - и следить, чтобы наши воспитанницы поздно не гуляли. Подходя к гимназисткам, мы часто слышим: «Уходите скорее, прячьтесь-— наши шпионки идут».

В заключение классные дамы и наставницы просят родителей снять или, по крайней мере, разделить с ними обязанность внеклассного надзора, потому что положение их при исполнении этой обязанности ставит их в весьма ложное и невыносимое положение. НА ЛЕТУ ПО ПРОВИНЦИИ. Главный начальник кавказского военного округа опубликовал приказ, согласно которому командировки в Тифлис офицеров допускаются только в случаях крайней необходимости.

Строжайшая ответственность возлагается на лиц, подписывающих такие предписания. Командировки в Тифлис офицеров для лечения вне военнолечебных заведений не разрешаются. *** В Екатеринодаре гимназическое начальство получило циркулярное предписание нового министра народного просвещения об обязательном введении формы среди учащихся. Как известно в виду дороговизны сукна ношений установленной формы учащимися было отменено. Популярность лорда Китченера. Как популярен в Англии покойный фельдмаршал лорд Китченер, видно из того, что одно его коротенькое официальное письмо продано с аукциона в Лондоне за 60,000 рублей и что владелец письма устроил в нескольких десятках английских городов передвижную выставку этого письма, сбор с которой предназначил в пользу «Красного Креста». На памятник Китченеру собрано уже несколько миллионов, при чем отдельные лица жертвовали по 500,000 рублей и большие. Кончина генерала-от-шпионства. На-днях в одной из берлинских больниц скончался человек, имя которого некогда гремело по всей Европейской прессе, - генерал Шварцкоппен. Он сделал блестящую военную карьеру, участвовал лейтенантом в войне 1870-1871 гг., затем поступил в главный штаб и в 1891 году назначен военным атташе в Париже.

В течение шестилетнего его пребывания на этом посту имя его часто упоминалось в связи с дрейфусовским процессом, при чем он в качестве представителя германского генерального штаба отрицал осведомленность этого штаба насчет пресловутого «досье». Несомненно, однако, что вообще Шварцкоппен шпионил в пользу Германии, ибо в Германии он вполне определенно считался лучшим знатоком французского военного дела, которое он имел случай изучить на нескольких маневрах». Он заболел и скончался 67 лет, проболев несколько недель.

В 1898 году он, между прочим, был представителем Германии на гаагской мирной конференции, что ярко оттеняет миролюбивые тенденции Германии, не нашедшей для этой конференции лучшего представителя, как военный шпион. КРУПИНКИ. Французские виноделы возмущены тем, что в последнее время Франция стала наводняться «американским шампанским». Оказывается, что бутылки из-под этого шампанского изготовляются в Дюссельдорфе фирмой «Heyes». Так немецкие бутылки прорывают блокаду. *** Музыканты копенгагенских оркестров потребовали прибавки в 50% к своим окладам. Когда им в этом отказали, они забастовали, и ряд назначенных концертов под управлением или с участием приглашенных знаменитостей не мог состояться.









«Гастролер» - Ничего. Московской публикой я доволен. Сборы всегда хорошие.



Полезные совѣты. (Ответы на вопросы читателей «Трудовой Копейки»). М. А. Филиппову. Вам было отвечено. Но если бы вы ответ мой не прочитали, — зайдите лично ко мне на квартиру.



Анисье Лашмаковой. Вы — солдатка, имеющая пять человек детей. Получали пособие. Но ваш муж добровольно сдался в плен и вас лишили пособия. Спрашиваете, чем виноваты дети за грех отца?

— Дети-то не виноваты, но отцы, прежде чем добровольно сдаваться в плен, должны бы подумать не только о воинской чести, о родине, но и о своих детях.



Подписчику. (Павлово). Из журнала «Женское Дело» вы вычитали интересующую вас новость — туда же об этом напишите. На всякий ваш вопрос следите ответ по журналу.



Лоре Лонхтвейс. Вы пишете:

— «Осень в душе у меня,

Холод всю душу обнял...

Нет ни надежд, ни огня,

Дух мой кипучий увял».

Ревматизм заел и тело и душу.

— Поезжайте на юг, в Крым на Саки — там отогреетесь.



Вл. Майстрах.

Брачный «союз». Состоялась свадьба капитана генерального штаба Ан. Афонасьева с американской гражданкой сестрой милосердия американского лазарета для раненых русских воинов мисс Мэрион Принс, в течение полутора лет исполнявшей долг сестры в лазарете.

Глупая голова ногам покоя не дает. (От нашего корреспондента). Старая Русса. В нашем благословенном граде самым таинственным образом исчезают продукты. Муки, например, не достанешь. Впрочем, если дать Берестенникову или Высоцкому заплатить 56 руб. за мешок, то получите муки сколько хочешь. Верояно поэтому и наши булочницы Крестецкая и Степанова продают белый хлеб по 40 к. фунт, а черный – по 30 к. С сахаром тоже ерунда входит и все виновником считают городского голову И.И.Ванюкова, а тот и в ус не дует. Не пора ли вам, Иван Иванович, за дело по серьезней приняться.



Г.А.А.

24-часовой циферблат. Вследствие состоявшегося 24 сентября 1916 года Высочайшего утверждения особого журнала совета министров от 1 сентября, по приказанию министра путей сообщения на всех российских железных дорогах с 17 апреля 1917 года вводится при всех сношениях и железнодорожных операциях исчисление времени по 24-часовому циферблату, считая началом суток 12 час. ночи.

В связи с означенным распоряжением, по предписанию правления общества, с того же числа указанный порядок исчисления времени подлежит введению и на Китайской Восточной дороге и Уссурийском отделении. Управляющий Китайской Восточной жел. дор. предписывает:

1) Плакаты, расписания поездов и графики движения отпечатать с указанием нового порядка исчисления времени и 2) также не позже 17 апреля 1917 года циферблаты часов снабдить соответственными добавочными надписями. 29 (16) января 1917 года

РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего.

Прорыв неприятельской позиции. НАШИ ЧАСТИ ПОСЛЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ ШОССЕ ОТ КИМПОЛУНГА НА ЯКОБЕНИ И ПОСЛЕ УПОРНОГО БОЯ ПРОРВАЛИ УКРЕПЛЕННУЮ ПОЗИЦИЮ ПРОТИВНИКА НА ТРЕХВЕРСТНОМ ФРОНТЕ.

ВЗЯТЫ ПЛЕННЫЕ И ТРОФЕИ, ЧИСЛО КОИХ ВЫЯСНЯЕТСЯ. АВСТРО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ НЕМЦЫ АТАКОВАЛИ НАШИ ЧАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЯ ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ ШОССЕ ИЗ КАЛНЦЕМА В ШЛОК (ЗАПАДНЕЕ РИГИ). АТАКА БЫЛА ОТБИТА, И НЕМЦЫ В БЕЗПОРЯДКЕ ОТХЛЫНУЛИ. ДВА ЧАСА СПУСТЯ НЕМЦЫ СНОВА ПЕРЕШЛИ В АТАКУ НА ТОМ ЖЕ ФРОНТЕ, НО ТАКЖЕ БЫЛИ ОТБРОШЕНЫ.

ПОСЛЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОТИВНИК ПОВЕЛ НАСТУПЛЕНИЕ НА НАШИ ВОЙСКА, ЗАНИМАВШИЕ ПОЗИЦИЮ В 6-ти ВЕРСТАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ Д. КАЛНЦЕМА. ОБСТРЕЛЯННЫЕ НАШИМ ОГНЕМ, ГЕРМАНЦЫ ЗАЛЕГЛИ.

12-го ЯНВАРЯ ВО ВРЕМЯ ОДНОЙ ИЗ НАШИХ КОНТР-АТАК НА УЧАСТКЕ МЕЖДУ БОЛОТОМ ТИРУЛЕМ И, РЕКОЙ АА СВЯЩЕННИК ОДНОГО ИЗ ПОЛКОВ ОТЕЦ МИХАИЛ ДУБИЦКИЙ, ЗА ВЫБЫТИЕМ ОФИЦЕРОВ, СТАЛ ЛИЧНО ВО ГЛАВЕ АТАКУЮЩИХ И УВЛЕК ИХ ВПЕРЕД, НО, БУДУЧИ САМ РАНЕН, ВЫБЫЛ ИЗ СТРОЯ.

В НОЧЬ НА 14-е ЯНВАРЯ ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ ОГНЕМ НЕБОЛЬШИЕ ОДГОТОВКИ ОГНЕМ НЕБОЛЬШИЕ ЧАСТИ ПРОТИВНИКА ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ НА НАШИ ПОСТЫ ПО Р. ШАРЕ, В РАЙОНЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ БАРАНОВИЧИ—ЛУНИНЕЦ, НО БЫЛИ ОТБРОШЕНЫ ОБРАТНО В СВОИ ОКОПЫ.

14-го ЯНВАРЯ НАШ АЭРОПЛАН ФАРМАН С ЛЕТЧИКОМ ПОДПРАПОРЩИКОМ ПЛУТИНЫМ И НАБЛЮДАТЕЛЕМ ШТАБС – КАПИТАНОМ КИСЕЛЕВЫМ, ВОЗВРАЩАЯСЬ С РАЗВЕДКИ, БЫЛ АТАКОВАН В ВОЗДУХЕ НЕМЕЦКИМ ИСТРЕБИТЕЛЕМ И ВСТУПИЛ С НИМ В БОЙ. ПОСЛЕ ПУЛЕМЕТНОЙ ПЕРЕСТРЕЛКИ НАШ АЭРОПЛАН ЗАГОРЕЛСЯ И УПАЛ В РАЙОНЕ Р. ШАРЫ (К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ БАРАНОВИЧЕЙ) ВПЕРЕДИ НАШИХ ПРОВОЛОЧНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ. ТЕЛА УБИТЫХ ЛЕТЧИКА И НАБДЮДАТЕЛЯ ВЫНЕСЕНЫ.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ НЕМЕЦКИЙ АЭРОПЛАН СБРОСИЛ БОМБЫ НА СТ. «ЗАМИРЬЕ», АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ.

6 ЯНВАРЯ, В ДЕНЬ БОГОЯВЛЕНИЯ, В РАЙОНЕ ЛАБУЗОВ, НА РЕКЕ ШАРЕ, К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ БАРАНОВИЧЕЙ, БЛАГОЧИННЫЙ ОДНОЙ ИЗ НАШИХ ДИВИЗИЙ ПРОТОИЕРЕЙ О. ХОЛМОГОРОВ ОБХОДИЛ ПЕРЕДОВЫЕ ОКОПЫ С КРЕСТОМ И СВЯТОЙ ВОДОЮ, БЛАГОСЛОВЛЯЯ ВОЙСКА. НАЧАВШИЙСЯ ОБСТРЕЛ НЕПРИЯТЕЛЬСКОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ И МИНОМЕТОВ НЕ ОСТАНОВИЛ О. ХОЛМОГОРОВА. ОДНОЙ ИЗ НЕПРИЯТЕЛЬСКИХ МИН ДОБЛЕСТНЫЙ ПАСТЫРЬ И СОПРОВОЖДАВШИЙ ЕГО НИЖНИЙ ЧИН-ЦЕРКОВНИК БЫЛИ СМЕРТЕЛО РАНЕНЫ, ПРИ ЧЕМ ПОСЛЕДНИЙ СПУСТЯ ЧАС СКОНЧАЛСЯ. КОГДА ПРИБЕЖАЛИ САНИТАРЫ, ТО О. ХОЛМОГОРОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЕРЕВЯЗКИ ПЕРВЫМ, ПРИКАЗАВ РАНЕЕ ПЕРЕВЯЗАТЬ НИЖНЕГО ЧИНА. НЕСМОТРЯ НА СИЛЬНОЕ ИСТЕЧЕНИЕ КРОВЬЮ, БАТЮШКА НАПУТСТВОВАЛ ЛЕЖАВШЕГО РЯДОМ С НИМ УМИРАВШЕГО СОЛДАТА И, ЛИШЬ КОГДА ПОСЛЕДНЕГО УНЕСЛИ, РАЗРЕШИЛ ПЕРЕВЯЗАТЬ СЕБЯ. К ВЕЧЕРУ ТОГО ЖЕ ДНЯ О. ХОЛМОГОРОВ СКОНЧАЛСЯ НА ПЕРЕВЯЗОЧНОМ ПУНКТЕ ДИВИЗИИ.

ЮЖНЕЕ БРОДОВ ПРОТИВНИК ПОВЕЛ НАСТУПЛЕНИЕ НА НАШИ СТОРОЖЕВЫЯ ЧАСТИ, НО, ВСТРЕЧЕННЫЙ НАШИМ ОГНЕМ И КОНТР-АТАКОЙ, ПОНЕСЯ БОЛЬШИЯ ПОТЕРИ, В БЕСПОРЯДКЕ БРОСИЛСЯ ОБРАТНО В СВОИ ОКОПЫ. СЕВЕРНЕЕ КИРЛИБАБЫ НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА БЫЛО ОТБИТО. РУССКО-ТУРЕЦКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. БЕЗ ПЕРЕМЕН. --- СЕВАСТОПОЛЬ, 15, I. Как известно из официального сообщения, за истекшую неделю нашими подводными лодками недалеко от Босфора, у анатолийского побережья, уничтожены. 16 турецких парусных судов. Все эти суда следовали из анатолийских портов в Константинополь. Часть судов была гружена углем, большинство — орехами и маком, из которых турки, за недостатком муки, выпекают особый хлеб.

Свои операции породным лодкам пришлось производить при крайне тяжелых условиях, в виду жестокого шторма.

Команды уничтоженных судов успели в лодках бежать на берег. В Россiи. Кровавый промысел. ОДЕССА, 15,I. Сегодня в одесском военно-окружном суде слушается кошмарное дело, в свое время взволновавшее всю Бессарабию.

Обвиняются бессарабские царане Иван Чувага, его сын Григорий и рядовой скулянского отряда пограничной стражи Черненко. Эти три лица организовали шайку для убийства и ограбления молодых людей, переправлявшихся, при содействии членов шайки, через румынскую границу с целью уклониться от воинской повинности.

Из признания Георгия Чуваги нарисовалась следующая картина кровавой деятельности царан:

В августе 1915 года Иван Чувага с сыном вошли в соглашение с солдатом блиндештского пограничного кордона Черненко. Черненко согласился в свое дежурство беспрепятственно пропускать дезертиров через реку Прут, в сопровождении отца и сына Чувага.

Иван Чувага стал подыскивать в м. Скулянах желающих бежать от воинской повинности. Он нашел скоро трех клиэнтов. За содействие при переходе через границу Чуваги брали по 25 рублей «с головы». Деньги эти, по условию, выдавались родителями дезертиров после получения от последних соответствующих записок.

Отец и сын Чуваги ночью привели дезертиров к посту Черненко, на берегу Прута. Здесь Чуваги отобрали у переправлявшихся условные записки. Как только записки были отобраны, рядовой Черненко прикладом винтовки убил всех троих беглецов. Трупы были ограблены и сброшены в реку. На другой день отец и сын Чувага получили от родных убитых по запискам из сыновей 75 рублей.

Легкость наживы возбудила у Чуваг жадность. Они решили не делиться больше с Черненко и последующие злодеяния совершали уже без его участия. В дальнейшем убийства совершались по раз установленному способу. Чуваги вербовали в м. Скулянах желающих уклониться от службы, ночью приводили их к отдаленному заглохшему пруду, говоря, что это пограничный с Румынией Прут. Здесь у жертв отбирали условленную записку к родителям и убивал обреченного. После ограбления трупы убитых тут же зарывали в землю.

Таких убийств отец и сын Чуваги совершили более 30-ти.

Кровавая работа их продолжалась до мая 1916 года. Случайно проходившие мимо заброшенного пруда крестьяне увидели, что из свеже вскопанной земли торчит человеческая рука. Землю раскопали и в яме нашли труп задушенного веревкой молодого человека.

Началось судебное следствие, которое и открыло виновных. Лже-Илиодор. ЦАРИЦЫН, 15,I. С некоторого времени на царицынском горизонте появился подозрительный монах, который избрал местом своих посещений окраины города. Монах именуется Илиодором.

Недавно уже Илиодор во время обедни пытался говорить с амвона проповедь, но монастырский священник прервал самозваного проповедника. Оказывается, это – простой крестьянин, облачившийся в простую одежду и выдающий себя за Илиодора.

Илиодоровцы, и особенно илиодоровки, признают монаха за Илиодора. Указания на разительное несходство монаха с Илиодором вызывают ответ:

- Наш батюшка «преобразился».

Новоявленный «Илиодор» пользуется особым почетом, В церкви к нему подходят и целуют руку. Многие называют его «батюшкой».

Событiя дня. Немцы, атаковавшие наши части, расположенные по обеим сторонам шоссе из Калнцема в Шлок, были нами отброшены.

Противник, перешедший в наступление на наши посты по реке Шаре в районе железной дороги Барановичи – Лупинец, отброшены.

Наши части по обеим сторонам шоссе от Кимполунга, на Якобени. перешли в наступление и после упорного боя прорвали укрепленные позиции противника.

Британские войска близ Летранслуа овладели позицией, господствующей над позицией неприятеля, захватив 350 человек пленными среди них 6 офицеров. Все контр-атаки неприятеля были отбиты.

Германия сосредоточила с целью наступления в Эльзасе 8 дивизий.(С. т.).

В Нагасаки на верфи состоялся спуск на воду сверхдреднота «Хиума», водоизмещением в 31,267 тонн.

Французская палата депутатов, обсудив греческий вопрос, голосовала переход к очередным делам с выражением доверия правительству.

Британский заем в Америке в 250 миллионов долларов покрыт сполна. РУМЫНСКИЕ БОЙСКАУТЫ. КИШИНЕВ, 14 января. Из Румынии через Унгены и Скуляны проследовали отдельные группы двенадцатитысячного отряда румынских бойскаутов, направляющихся в город Бельцы для дальнейшего следования в Россию. Бойскауты идут пешком, в сопровождение своих руководителей.

200.000 руб. на университет Шанявского. В городскую думу вносится управою доклад о том, что Л. А. Шанявская предложила в дар университету имени А. Л. Шанявскаго 200.000 руб. облигациями 5% и 5½% военных займов с текущими купонами, на следующих условиях: к постройке по расширению здания университета должно быть приступлено после окончания войны, когда вернутся нормальные условия для построек вообще; до начала постройки проценты с капитала могут быть расходуемы на содержание университета, из них должны быть обращены 4.000 руб. на содержание химической лаборатории.

МАРОДЕР: - Оно, конечно, мука есть, да не про вашу честь...





Неунывающие бабы. Нам пишут из Сиверской, что местные крестьянки-дачевладеки устроили для себя оригинальные курсы плотничного дела, пригласив учителем опытного плотника. Ранней весной крестьянки сами займутся необходимым ремонтом и неоконченными постройками.

ВЫСОЧАЙШИЙ ПОДАРОК. Бывшему председателю совета министров А.Ф.Трепову пожалован портрет Его Императорского Величества Государя Императора в раме с драгоценными украшениями. Пьяный Петроград. Медовый месяц русской трезвости начинает смеяться тяжелым, угарным похмельем.

«Зеленый змий», которого недавно с таким торжеством похоронили, снова ожил!

Возродившийся старый и страшный враг принял только иную форму, но от этого он стал, пожалуй, еще более страшным.

Нынешние святки сопровождались среди «чистой публики» таким разгулом, какого не бывало и в «пьяные» времена.

«Чистая публика» пила коньяк, казенную водку, разбавленный спирт, ликеры, виноградное вино и пиво, как в доброе старое время.

В отношении количества народ не отстал от «чистой публики» и даже перещеголял ее.

Зато в отношении качества народ далеко отстал от «чистой публики». Ни коньяку, ни вина у народа нет. К народу «Зеленый змии» обернулся своей изнанкой и дал ему суррогаты.

Суррогаты, потребляемые народом вместо вина, разнообразны до бесконечности. В этом отношении услужливая изобретательность «Зеленого змия» неистощима.

В одном доставленном нам списке имеются целых 23 названия различных суррогатов:

1) Ханжа, 2) денатурированный спирт с примесью перца, табаку и белены, 3) шипучка с денатурированным спиртом, 4) хлебный солод с хмелем и денатуратом, 5) денатурат с солью, 6) хлебный мед, 7) брага, 8) фруктовое вино, 9) хмельное пиво. 10) одекелон, 11) лак, 12) политура, 13) эфир, 14) древесный спирт, 15) бензин, 16) капля Иноземцева, 17) киндер-бальзам 18) водка из сушеного спирта, 19) настойка из черники с уксусом и перцем, 20) «медаш», 21) «пчелка», 22) «звычай», и 23) спирт домашнего изготовления.

Этот длинный список можно, однако,- дополнить еще многими названиями кумышка, кислушка, кишмишевка и т. д. до бесконечности.

При таком разнообразном и, можно сказать, изысканном выборе — как не пить?

В последнее время в Петрограде наблюдается усиленный наплыв людей, пытающихся скупать сахар и сахарные карточки.

Скупщики предлагают по 70—80 к. и даже по рублю за фунт обыкновенного сахара или за право приобретения его из торговых заведений по карточкам.

Определенно говорят, что спрос на сахар идет от кустарей-винокуров, количество которых увеличивается с каждым днем.

Техника кустарного винокурения, или, правильнее, изготовления различных опьяняющих напитков, — браги, кваса, пива и т. п., — за последний год достигла такой высоты, что домашнее изготовление их стало самым обыденным делом.



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