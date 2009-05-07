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04 февраля (22 января) 1917 года

Бабий бунт. КИЕВ, 21,I. В военном суд е слушалось дело 8-ми крестьянок Ушицкого уезда, Подольской губернии, обвиняемых в сопротивлении законным действиям земства.

По распоряжению земства, сельская учительница производила в июне 1916 года перепись имущества крестьян.

Среди крестьян пошли толки, что перепись имеет целью выселение малоимущих крестьян в Сибирь, с тем, чтобы на их место поселить пленных немцев.

Толпа баб окружила земскую школу и потребовала, что переписные бланки были возвращены крестьянам. Явившийся пристав арестовал обвиняемых как выделявшихся своим поведением.

Суд всех обвиняемых оправдал.

Событiя дня. Государь Император приветствовал членов союзных делегатов речью во время обеда в Царском Селе.

Атака Немцев на наши части восточней Калицемского шоссе при помощи резервов отбита и наше положение восстановлено.

Нашими судами у берегов Анатолии потоплено 18 парусных шхун.

Французскими войсками за январь захвачено 1.228 пленных, из коих 27 офицеров.

Германский флот сделал приготовления к выходу в Северное море.

В Базеле спустился германский аэроплан с двумя летчиками, которые интернированы в Швейцарию.

Германским правительством даны своим морякам инструкции в случае войны с Америкой потопить интернированные в Америке суда; приняты меры для их охраны.

В С.-А. Соединенных Штатах царит единодушное негодование по поводу германской ноты.

В Бадене сокращена выдача картофеля.

В окрестностях Иокогамы произошел взрыв порохового склада; убито около 200 человек.

На станции Нижний-Новгород Московско-Нижегородской жел. дор. в депо ремонта вагонов возник пожар.

Сейсмографические приборы в Петропавловске в течение трех часов отмечали плавное землетрясение. ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. В районе к югу от Кеммерна (западнее Риги) с немецкого аэроплана была сброшена бомба, коей ранено 10 нижних чинов. После сильного артиллерийского огня Немцы атаковали наши части, расположенные восточнее Калнцемского шоссе (западнее Риги). Первая волна противника была остановлена нашим огнем и лишь правофланговая рота подалась назад. При помощи резервов, перешедших в контр-атаку, Немцы были отброшены и наше положение восстановлено. Позже Немцы еще два раза возобновляли атаку, но каждый раз отбрасывались нашим огнем. При отражении атак противника большую поддержку оказали наши броневики, выдвигавшиеся к нашим передовым окопам. Над станцией Крейсбург (северо-восточнее Якобштадта) с германского аэроплана было сброшено несколько бомб в подходивший к станции поезд, не причинивший ему вреда. Германским самолетом, пролетавшим над деревней Гогово (в 7 верстах юго-восточнее м. Поставы), была сброшена бомба, коей убито два наших нижних чина.

По дополнительному донесению, упомянутый в сообщении штаба Верховного Главнокомандующего от 18 сего января полковник Баженов во врем я боев 17 января, лично обходя и устраивая передовые части, был тяжело ранен и затем, когда наступавшие Немцы потеснили части этого полка, пропал без вести на поле сражения. Таким образом полковник Баженов или пал смертью храбрых, или же после тяжелого ранения пленен противником. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. Перестрелка. КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. Местами вьюга продолжается и идет обильный снег. ЧЕРНОЕ МОРЕ. Нашими судами у берегов Анатолии потоплено 18 парусных шхун. ---

Начальник отряда с группой офицеров своего штаба на фронте.

(Снимок нашего корреспондента).

НАКАНУНЕ РАЗРЫВА ГЕРМАНИИ С С.-А.С.ШТАТАМИ. ЛОНДОН. Из Нью-Иорка телеграфируют, что, согласно заявлениям американского министра иностранных дел, правительство С.-А. С.Штатов не сносилось с германским послом графом Бернсторфом со среды.

Весь американский флот крейсирует вдоль Атлантического побережья Америки. Для защиты Панамского канала приняты особые меры. Портовые власти в Нью-Иорке приняли меры, дабы помешать германским матросам затопить суда, интернированные в американских портах. Вся американская печать, даже в местностях, где большинство населения германского происхождения, требует, чтобы президент Вильсон действовал энергично против Германии. Большинство американских газета считают войну неизбежной. Много американского народа сознает, что последняя нота Германии американскому правительству означает обявление войны всему миру, и что Германия охвачена отчаянием. По всей вероятности, все остальные страны последуют примеру С.-С. А.Штатов. Очи всех направлены на Вашингтон. Американцы и сибирское золото. Как передаст «Ирк. Ж.», в сибирских предпринимательских кругах обращают внимание на тот крупный интерес, который в настоящее время привлекают золотые месторождения в Иркутской г., Приморской области, по побережью Охотского моря к северу от Амура и на Чукотском полуострове.

Все многочисленные партии американских инженеров-геологов, исследовавшие месторождение золота в этих и: местностях, положительно поражены результатами своих исследований. Ожидают, что предпринимаемая ими по возвращении в Америку популяризация добытых данных об этих богатствах вызовет там новую «золотую горячку» на русском Дальнем Востоке.

Печально только то, что эта «золотая горячка», наблюдающаяся уже и в настоящее время, постепенно, «под шумок» интересов войны, мобилизации промышленности и проч. перекачивает наши горнопромышленные сокровища из русских рук в иностранные. Перекачивает за дешевку, почти даром.

На турецком фронте.

Принесение присяги.

(Фот. корр. газ. «Ранн. Утро»).

НА ЛЕТУ ПО ПРОВИНЦИИ. Не только захолустные города Семиречья, но сам город Верный за последнее время ощущает как свечной, так и спичечный голод. По крайней мере, многие из местных самоуправлений энергично разыскивают источники, где по сходным ценам они могли бы приобрести свечи и спички. *** На днях в Казани арестован одетый в форму студента молодой человек, назвавшийся Иерусалимовым. По сведениям полиции, арестованный - крупный аферист, последнее время занимавшийся обманом доверчивых девушек, с которыми знакомился в качестве холостяка, увлекал их и делал предложения, после чего брал деньги из выговоренного приданного и скрывался. Иерусалимов - человек женатый, из крестьян, без всякого образования, а, между тем он оперировал то в звании студента, то врача, то прапорщика. *** В Тифлисе некий Тангиев в результате «горячего» объяснения с женой, выбросил в окно со второго этажа жену и ее 4-летнюю племянницу. У Тангиевой оказалась разбитой голова, а у девочки вывихнута правая нога. КРУПИНКИ. Знаменитый нью-иоркский сквер Mэдисон, пункт многочисленных спортивных состязаний, конских выставок и больших политических митингов, недавно был продан с аукциона нью-иоркскому обществу страхований жизни за два миллиона долларов. *** Некоторое время циркулировали слухи, что саксонская экс-кронпринцесс ныне графиня Монтиньозо, заключена немцами в бельгийский приют для душевнобольных. По последним сведениям, она находится в Брюсселе на свободе. У нее только одно желание, чтобы ее немецкая высокопоставленная родня забыла о ее существования. *** Япония принадлежит к числу стран, наиболее часто посещаемых землетрясениями. Недавно в этой стране выпущены статистические данные о землетрясениях, происшедших здесь за 1451 год, именно с 416 по 1867 год. За это время несчастная страна пережила 1898 землетрясений, из которых 220 имели размеры огромных разрушительных катастроф. *** Нью-иоркская публика помешана теперь на катанье на коньках. Открыт целый ряд конькобежных школ. На крыше отеля Вальдорф устроен каток, который, как предполагают его устроители, будет существовать и летом. На катке будет играть музыка, и он будет утопать в цветах и ярком освещении. Как устроители надеются предохранить лед от таяния летом, особенно принимая во внимание, что он находится на крыше высоченного дома, — это их секрет. Заговор в Англии.



А.Хендерсон,

член кабинета министров и военного совета, выдающийся депутат рабочей партии. На жизнь его и премьера Ллойд-Джорджа было организованно покушение. Преступники намеревались обоим министрам впрыснуть яд в отмщение за то, что они хотят довести войну до победного конца. На турецком фронте.

В зимнюю стужу.

(Фот. корр. газ. «Ранн. Утро»).



Полезные совѣты. (Ответы на вопросы читателей «Трудовой Копейки»). В.Рыбакову. Оставьте внучку и бабушке и дедушке, если вы интересуетесь только приданым жены. Не будьте мелочным, не калечьте ради грошей ребенка.



Вл. Майстрах. Герои тыла забавляются.

- Вчера мчимся мы от также в автомобиле, вдруг откуда ни возьмись старушонка и прямо к нам под автомобиль! Ну, конечно, на смерть... Вот смеху-то было...





Первое представление. Учреждена должность инспектора для питомника городских свиней.

(Из газет).

Г.Лелянов (со слезами). – Меня они почитают за отца, будьте же и вы для них истинной матерью.













ЧТО С КЕМ СЛУЧИЛОСЬ. Пожар в трамвае. Испортился мотор в трамвае против Вознесенского. Соединился ток и на площадке взвилось пламя.

Среди пассажиров произошла паника.

Спасаясь от огня, они, давя друг друга, выскакивали из вагона.

И один из них, чиновник Евтонович, ударился о мостовую лицом и разбился в кровь.

Песком и снегом трамвайным служащим удалось потушить начавшийся пожар. Блажен муж, иже и скоты милует... Нагрузил ломовик Яков Абрамов мясо на Горсткиной и двинулся за Невскую заставу.

А сам перед отправлением тоже нагрузился: денатуратом. Да так, что ему небо казалось с овчинку.

Свернул он с возом на Фонтанку, а лошадка-то стала.

Озлобился осатаневший от денатурата ломовик, выхватил нож и... раз, два, три! – зарезал. Лучше смерть... Тяжело жилось Татьяне Тимофеевой в семье, в д. 99 по Мойке: что ни день, то неприятность.

И решила она избавиться навсегда от семейных неприятностей.

Заперлась в своей комнате и выпила яду.

Будет ли жива – неизвестно.

А и жизни-то всего - 22 года было. 03 февраля (21 января) 1917 года

Взрыв в Архангельске. От морского генерального штаба. Морской генеральный штаб сообщает, что 13-го января при разгрузке ледокола «Челюскин» у одной из архангельских пристаней произошел взрыв и пожар, который затем распространился в районе этой пристани. Во время пожара пострадали железнодорожные постройки у станции, несколько складов, сараев и бараков.

Из причалов пострадал причал №8. Из судов, кроме «Челюскина», погиб один буксир. Кроме того, пострадали 5 пароходов, из которых на трех повреждения относятся к числу легких.

В списке 344 раненых значатся 3 лица офицерского звания и 99 низших чинов, тяжело раненых 59 человек.

Число убитых еще окончательно не выяснено, но, по-видимому, достигает приблизительно 30-ти.

18-го января оказалось возможным опять приводить пароходы к месту, где произошла катастрофа, и обычные грузовые работы в настоящее время продолжатся беспрепятственно. На фронте ген. Брусилова. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20,I. Выяснилось, что общее количество пленных и трофеев, взятых нами в боях 14-го и 17-го января в районе Якобен, выражается в следующих цифрах: 2,329 нижних чинов, 45 офицеров, 23 пулемета, пять бомбометов, один миномет и одно полевое орудия, свыше 2,000 винтовок и огромное количество патронов. Землетрясение на Камчатке. ПЕТРОПАВЛОВСК, 19,I. Сейсмическая станция отметила колебания почвы в 1 час 36 мин. дня, продолжавшееся более трех часов. Перемещение почвы определено в семь сантиметров в период минуты.

Событiя дня. Западнее Славентина сильные партии Немцев ворвались в окопы нашей первой линии, но контр-атакой были отброшены.

Во французском сенате министр Лаказ дал объяснения по поводу германской подводной войны.

Английское министерство иностранных дел опровергает утверждения Германии о перевозке английскими госпитальными судами войск и о получении Англией доказательств этого со стороны Германии.

Подписка на русский заем в Японии превысила сумму займа.

В Америке германская нота об усилении подводной войны вызвала негодование. (С. т.).

Греческое правительство обратилось к державам согласия по поводу занятия Афона с меморандумом, которым напоминает о правах Греции на эту область.

Германия передала послу С.-А. Соед. Штатов в Берлине ноту в ответ на послание президента Вильсона.

Австро-Венгрия обратилась ко всем нейтральным государством с сообщением об усилении подводной войны.

Болгария производит набор Сербов, Албанцев и Турок в занятых ею местностях Сербии.

Болгары воспретили в Сербии обращение сербской монеты и отказываются принимать ее. ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. После сильного артиллерийского огня по нашим окопам западнее Славентина (в 20 верстах юго-западнее Бржезаны) сильные партии Немцев в белых халатах ворвались в окопы нашей первой линии. Контр-атакой резерва, при содействии артиллерии, Немцы были отброшены в свои окопы. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. Перестрелка и поиски разведчиков. КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. Ничего существенного не произошло. Французское сообщение. ПАРИЖ, 19 января. В течение дня не произошло ничего существенного, кроме довольно оживленной артиллерийской перестрелки у Гартмансвейлеркопфа и к востоку от Метцераля. (Аг. Гаваса). (ПТА).

ПАРИЖ, 20 января. Произведенная вчера вечером неприятелем в Лотарингии атака на наши окопы к югу от Лентруа, была отбита нашим огнем. В секторах Лувемона и Метцераля оживленный артиллерийский огонь. Действия летчиков. В течение вчерашнего дня германский аэроплан сбросил пять бомб над Дюнкерком. Причиненные повреждения незначительны. Человеческих жертв нет. (Аг. Гаваса). (ПТА). Против политических резолюций. Московская администрация получила из Петрограда указание о том, чтобы ни в коем случае не допускалось в общественных собраниях принятия политических резолюций. В случае принятия такозых председатель собрания будет привлекаться к ответственности. В случае же принятия подобных резолюций в частных совещаниях к ответственности будут привлекаться все участники собрания. Происшествiя. Сегодня сыскной полицией задержан студент Петроградского университета Александр Никифорович Одинцов, 32 лет, проживавший по подложному паспорту. Одинцов сознался в получении по подложному чеку 24.000 руб. осенью прошлого года из кассы мелкого кредита московской губернской земской управы. --- Сегодня чинами сыскной полиция задержан надсмотрщик телеграфа одной из сибирских почтовых контор Аким Щербак, который, приехав в Москву, выдал себя за инженера и, будучи женатым, женился второй раз на 16-летней девице, дочери полковника. Двоеженец привлекается к судебной ответственности.

КРУПИНКИ. Мисс Тэрка Гок, первая дипломированная женщина-кузнец в мире, получила диплом государственной школы в Айове, в Северной Америке, и намерена открыть мастерскую, чтобы специализироваться на починке сельскохозяйственных машин и орудий. *** На одной из нью-иоркских деловых выставок недавно экспонировалась пишущая машина, приспособленная для пользования на аэропланах. Она вдвое легче обыкновенной конторской машины. Непрерывная лента бумаги приводится в движение электричеством, так что наблюдателю приходится только нажимать клавиши. *** В Аргентине было в один день собрано на рождественские подарки французскому «Красному Кресту» свыше 80,000 франков. Грандиозный граммофон.

В одном из лондонских госпиталей находится величайший граммофон; в его рупор свободно помещаются два человека.



НА ЛЕТУ ПО ПРОВИНЦИИ. В Кутаисе поручик Катиладзе и подпоручик Церетелли, встретив на Пушкинской ул., около Белого моста, начальника кутаисского сыскного отделения Кащеева, потребовали от последнего отдания воинской чести. Получив ответ: «Я не обязан отдавать честь», подпоручик Церетелли нанес г. Кащееву удары плетью, а поручик Катиладзе произвел выстрел, коим Кащеев оказался раненым в правый бок. *** Внезапный мороз в Пятигорске вызвал такой небывало сильный иней, что деревья превратились почти в сплошные горы льда и снега. «Ясеновидец». В Ставрополе-Кавказском появился хиромант-ясновидец.

Дверь его квартиры открыта только для интеллигентных дам, девиц, чиновников и гимназисток».

«Ясновидец», - мужчина средних лет, из всех посетительниц выбирает ту, которая по его заявлению, ему «особенно нравится».

Вот начинается предварительная откровенная беседа.

«Аудиенция» длится иногда - целый час.

Хиромант понравившейся ему особе рассказывает о своих «научных» познаниях в области спиритизма, делает различного рода предварительные «опыты» из области этой науки, в виде поглаживания рукой по груди посетительницы.

Некоторым из своих поклонниц предлагает свой ответный визит или приглашает их на один из своих «спиритических» вечеров. На этом вечере хиромант обещает избранной посетительнице развернуть перед ней всю судьбу.

Способ предсказания судьбы особенный.

— Если вы желаете узнать всю свою судьбу, — таинственно заявляет «ясновидец», — то на спиритическом сеансе вам придется... раздеться до совершенства и предоставить мне полную свободу действий.

Большинство из посетительниц на такие «спиритические» сеансы приходить не решаются.

Но все же хиромант приобрел достаточный курс знакомства среди девиц и дам.

Полезные совѣты. (Ответы на вопросы читателей «Трудовой Копейки»). Е.В.(Читателю «Трудовой Копейки»). Не делайте, чего делали. Всячески отвертывайтесь, убегайте сильнее двигайтесь, утомляйтесь, раньше вставайте, позже ложитесь и т.д.



Вл. Майстрах. Голод у врагов. Каждый клочок земли с чрезвычайной интенсивностью обрабатывается для культуры овоще и в особенности картофеля. Урожай хлеба в нынешнем году немцы считают удовлетворительным. Урожай картофеля низкий. Цены на предметы первой необходимости следующие: фунт черного хлеба 12 – 13 коп., белый хлеб дороже на 1 – 2 коп., мясо 1 р. 50 к. – 2 р. 50 к. фунт, масло 1 р. 30 к – 1 р. 50 к. фунт, яйца 1 р. 50 к. десяток, молок о- литр 15 коп.

Из этого видно: у немцев делает то крайняя нужда, что у нас спекуляция.

РЕВИЗИЯ.

- Сколько грязи накопилось в этих банках! Давно пора почистить!





Трамвайные бандиты. У Политехнического института трое бандитов вскочили в шедший трамвай и к кондукторше:

— Ни звука! А то смерть без покаяния, курицына-дочка.

В их руках блеснули ножи.

Взмах руки и бандиты срезали у кондукторши сумку с деньгами.

Обратный прыжок с трамвая и... грабители исчезли. „Реквизиция телефонов". Подкатили двое неизвестных на извозчике к д. 28 по Карташихиной и шмыг в ворота.

А через несколько минут вышли оттуда с мешками. Схватили молодчиков за шивороты: Герасим Мартынов и Антон Ярмолович.

Заглянули в мешки, а в них телефонные провода: на 1.000 целковых, - с завода на Кожевенной линии были похищены. Близ трамвая — близ смерти. Соскочила на ходу с трамвая против Балтийского вокзала неизвестная женщина, да и под прицепной загон: искалечило несчастную — без сознания свезли в больницу. Эх, ты горе—горюшко. Молодая работница Евдокия Алексеенкова трудилась на фабрике Торнтона, на правом берегу Б. Невы, да и попала правой рукой в движущийся станок; без руки осталась бедняжка. Чисто обработали. Сжали трое джентльменов в трамвае на Невском великобританского вице-консула Вернера Стюрлер и кошелька в кармане как небывало. А в нем - 700 рублей было да два бриллианта в шесть сотен. Двое соскочили с трамвая и удрали. А третьего, Червякова, задержали.

Но только радости — мало: нашли при нем 37 руб. да купон в 6 руб. 25 к.

„Остальных вещей и не ищите”, — смеется, — не найдете. Воровские дела. 1) Из мучного лабаза М. Чистякова, в д 4—19 по Мясной, вывезли 39 пудов картофельной муки и 18 - отсевной: на 667 целковых.

2) Квартиру инженера В. А. Лядского, в д. 51 по Черной речке: на 500 рублей вещами ограбили.

3) Из кладовой Невской писчебумажной фабрики, на правом берегу Б. Невы, приводных ремней и олова на 1.000 рублей унесли. --- Замораживание жильцов. Ольга Эдельгауз владелица д 22 по Зверинской с центральным отоплением, при усилившихся морозах не поддерживала в квартирах достаточной температуры. И за это градоначальник оштрафовал на 3.000 руб. или на 3 месяца в тюрьму. Ну и гостиница. Не гостиница была у Ивана Никонова, в д. 1 по Набережной ул. Новой деревни, а просто притон для разврата. И поэтому градоначальник приказал закрыть ее.

Традиционный бал-маскарад. Хабаровское общественное собрание 9 февраля в помещении собрания для г.г. членов их семейств и частей устраивает традиционный бал-маскарад с выдачею призов. Вход на маскарад исключительно по рекомендации г. членов. Билеты в ограниченном количестве, продаются заблаговременно у эконома собрания. 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 Оставить комментарий На главную Все права защищены и охраняются законом. Свободное некоммерческое использование материалов "Газетных старостей" в Интернете, допускается при условии указания авторства "Газетных старостей" и активной ссылки на "http://starosti.ru" Печатное использование только с согласия автора-составителя. Сегодня отдых под саундтреки.