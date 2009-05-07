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25 (12) января 1917 года

Бой миноносцев. ЛОНДОН, 11(24),I. Официально сообщается:

Прошлой ночью на Северном море, близ голландского побережья, наши легкие сторожевые суда, встретив флотилию германских контр-миноносцев, потопили один и рассеяли другие, нанеся им весьма тяжелые повреждения и потери.

В ту же ночь близ Шоувенской отмели произошел оживленный бой между английскими и германскими контр-миноносцами. Германской миной один из английских контр-миноносцев был сильно поврежден, при чем были убиты 47 человек команды, из них три офицера. Остальные британские суда не понесли потерь, за исключением упомянутого контр-миноносца, потопленного нами вследствие полученных повреждений. В Россiи. Облавы в Витебске. ВИТЕБСК, 8, I. Сегодня, с утра, на вокзалах, базарах и улицах города производились обширные облавы на дезертиров и лиц уклоняющихся от воинской повинности. Облавами руководили представителя военного ведомства. Вокзалы и базары с утра были оцеплены военными патрулями. От всех лиц мужского пола, за исключением стариков и детей, требовались документы об явке к исполнению воинской повинности.

Результаты облав превзошли всякие ожидания. В некоторых местностях из общего числа задержанных оказалось уклоняющихся от воинской повинности до 50%. Новороссийские „пансионы". ОДЕССА, 11,I. Как сообщают вашему корреспонденту, в правительственных кругах предположено произвести сенаторское расследование всех операций по закупке и выпасу казенного скота на юге России.

Необходимость сенаторской ревизии обусловливается тем, что действующая сейчас следственная юридическая комиссия стеснена официальными рамками и часто встречается с затруднениями при получении нужных справок и материалов из различных ведомств. „Победа в 1917 году". Фонд генерала Брусилова.



ХАРЬКОВ, 10, I. Редакция «Южного Края» от служащих и рабочих Преображенского антрацитового рудника получила 50 руб. для основания фонда «Победа в 1917 году» имени генерала Брусилова.

Событiя дня. Повторными атака Германцам удалось оттеснить наши войска в районе прорыва на две версты к северу. Упорные бои между болотом Тируль и р. Аа продолжаются.

На Дунае наши части стремительной ночной атакой уничтожили переправившиеся через Георгиевский рукав болгарские части.

В Казвин прибыл помощник по военной части наместника на Кавказе генерал Янушкевич.

Варшавский католический архиепископ Каковский отказался содействовать поступлению Поляков в организуемые Немцами армии, так как присягал Российскому Императору. (С. Т.).

В Баварии усилилось недовольство Пруссией, взявшей скот и продукты, в которых теперь нуждается Бавария. (С. Т.).

Началась перевозка в Пелопонес греческой горной артиллерии.

В Северном море, близ голландского побережья, английские легкие сторожевые суда потопили германский контр-миноносец.

Близ Шоувенской отмели произошел оживленный бой между английскими и германскими контр-миноносцами.

16 английских летчиков бомбардировали горные заводы в Бюрбахе, в бассейне реки Саара.

В Вене призываются ландштурмисты, родившиеся в 1899 г.

Германцы объявили, что находящиеся в Германии подданные неприятельских государств невоенного звания обязаны отбывать трудовую повинность.

Съезд норвежских рабочих партий в Христиании вынес протест против массовой отправки бельгийских рабочих в Германию. ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. После сильной артиллерийской подготовки Немцы значительными силами атаковали наши части, занимавшие позиции между болотом Тируль (западнее Риги) и рекой Аа, а также и восточнее деревни Калнцем. Повторными атаками Германцам удалось оттеснить наши войска на 2—3 версты к северу. Упорные бои продолжаются. Попытки противника наступать на наше расположение восточнее Тененфельда (юго-западнее Иллукста) были остановлены нашим огнем.

В районе Иезуполя наша артиллерия удачным огнем рассеяла колонну противника, силой до батальона, двигавшуюся в северо-западном направлении. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. На фронте до Дуная — перестрелка и ПОИИСИМИ разведчиков. На Дунае против Тульчи Болгары силой около батальона, воспользовавшись туманом, переправились утром через Георгиевский рукав. Наши частя стремительной ночной атакой без выстрела уничтожили переправившийся отряд, взяв в плен пять офицеров и 332 нижних чина и захватив 4 пулемета, при чем наши части потеряли ранеными одного офицера и 41 нижнего чина и одного убитого. КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. Ничего существенного не произошло. Французское сообщение. ПАРИЖ, 10 января. В некоторых пунктах Шампани и Аргонн развивается довольно оживленная канонада,

В Лотарингии мы произвели внезапное нападение на неприятельские расположения в районе Режикура.

Германское дальнобойное орудие выпустило несколько снарядов в районе Фруара.

В Эльзасе в участке Гирцбаха стычки патрулей и артиллерийская перестрелка около Ларгицена. Действия летчиков. Неприятельские аэропланы сбросили 5 бомб в Мон-Дидье.

Фоккер опустился вблизи наших расположений у Фима. Два других германских аэроплана были сбиты, один во время сражения в воздухе, около Марш-Ледо, а другой — обстрелом наших специальных орудий у Ами-на- Уале. (Аг. Гаваса). (ПТА).

ПАРИЖ, 11 января. В течение ночи мы произвели несколько удачных внезапных нападений к югу от Шильи и в Вевре в направлении на Роньевилль.

В районе реки Сейльи довольно оживленные столкновения патрулей. Действия летчиков. На остальном протяжении фронта ночь прошла спокойно.

Вчера поручик Гюинмер обил 26-й по счету из числа им обитых германских аэропланов; охваченный огнем аппарат упал близ Морепа.

В районе Вердена были сбиты еще два неприятельских аппарата — один близ Самонье, другой в долине Спенкура.

Подтверждается сообщение, что 9 января германский аппарат, подбитый огнем наших специальных орудий, упал и разбился к северу от Лувемона.

В тот же день 16 английских морских летчиков бомбардировали горные заводы в Бюрбахе, в бассейне реки Саара. Бомбардировка по-видимому причинила довольно значительные повреждения.

Один из наших летчиков бомбардировал станцию Ден-на-Маасе, северная часть которой пострадала от бомбардировки. (Аг. Гаваса). (ПТА). НЕУДАЧА РУССКОЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОК. ВЛАДИВОСТОК. Во Владивостоке скопилось разных рыбных грузов и продуктов местной рыбопромышленности на сумму свыше трех миллионов рублей. Если окажется, что их вывезти нельзя, разорение рыбопромышленников неизбежно. На место русских промышленников немедленно водворятся Японцы, среди которых уже организовалась компания с капиталом до пяти миллионов иен для скупки промыслов и основания на Камчатке крупного рыбопромышленного дела. Русской рыбопромышленности, которая стала было на ноги, приходит конец. Абреки одолели. Кавказские газета отмечают усиление деятельности абреков в Дагестанской и Терской областях. Краткий перечень их нападений за последние дни довольно внушителен:

1) В слободе Хасав-Юрт 20 абреков ограбила ссыпку Долговой. Похищены деньги и все то из вещей, что можно было увезти.

2) 15 вооруженных абреков, приехав со своей подводой в экономию И. А. Бредихина, забрала вещи, лошадей, все наличные деньги, раздели хозяев и служащих, и бесследно скрылись. Абреки были вооружены турецкими трехлинейными винтовками и имели много патронов. Впоследствии абреки были пойманы, арестованы, но бежали.

3) Ограблена экономия Мазаева. Убиты хозяйка и девочка.

4) В Терской области, на берегу каспийского моря, ограблен рыбный промысел.

5) Около сел. Салты, Дагестанской области, ограблена почта.

6) У Озенцев, близ гор. Петровска, абреки угнали табун лошадей, который удалось отбить, но абреки все ушли, ранив одного стражника.

7) В экономии Невяровских абреки угнали днем с пастбища стадо крупного скота в 40 голов.

8) Близ сел. Эльхотова шайка абреков ограбила у ехавших казаков десять лошадей. Казаки остались живы только потому, что не рискнули оказать сопротивления.

9) На хуторе Карабулакском абреки ограбили у жителей сразу 15 лошадей.

10) Почти одновременно в станице Карабулакской грабители угнали 14 голов скота.

11) На xуторе Завершинское, 11 вооруженных абреков ограбили 27 лошадей.

12) На хуторе Малиегва 20 вооруженных абреков отбили 2.000 овец, несколько лошадей и коров и ушли в горы.

Это лишь небольшой перечень их подвигов. О безнаказанности абреков можно судить по следующему факту. После нападения на экономию Невяровских шайка разбойников с отбитым в экономии табуном лошадей, прошла десятки верст по населенной местности, где к услугам властей были телефон, телеграф и кадры военно-полицейской стражи.

ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА.

Эпизод войны на западном фронте: французы берут в плен укрывшегося в траншее германского генерала со всем штабом.



НА ЛЕТУ ПО ПРОВИНЦИИ. Как передают тифлисские газеты, с разрешения высших властей края и в виду полного отсутствия лиц, желающих занять свободные места сельских писарей, мировым посредникам предоставлено право замещать свободные места сельских писарей женщинами. *** На новогоднем бале-маскараде, в Ставрополе, дежурным полицейским чином при входе в зал у одной дамы, одетой в национальный русский костюм, была сорвана надпись: «Торжествующая демократия». Другая дама, в костюме шута, с надписью: «Не всяк тот шут, кто красный», два раза приглашалась к дежурному полицейскому чину. В храме. В ст. Орловской (Дон. обл.) во время новогоднего утреннего богослужения при пении канона свящ. Мищенко обратился к псаломщикам со следующей речью:

— Псаломщики, что это за чтение, — читайте выше!.. Что это за пение, — это вой, бессовестные!..

Псаломщик Голубятников ответил:

— Если вы, о. Иосиф, будете продолжать оскорблять псаломщиков, то я вынужден буду уйти из храма!

Тогда свящ. Мищенко закричал:

— Уходите вон, - вы не можете петь! Нужно прежде учиться петь, а потом идти служить!

Прихожане были возмущены этой очередной выходкой о. Иосифа. Сначала многие не обратили внимания на то, что творится там, на амвоне. Многие набожно перекрестились.

Каково же было удивление и недоумение их, когда они услышали, что псаломщик отвечает не так, как обычно на возгласы, а собирается уходить из храма, потому что чувствует себя оскорбленным. Слышали и дальнейшую их полемику. Слушали и вспоминали инцидент в церкви в прошлом, когда пастырь ругал учителей в церкви, водил к алтарю за ухо сторожа и т. д. КРУПИНКИ. Немецкое правительство собирается регулярно снабжать голодающее население Германии мармеладом, которого в стране имеются большие запасы. Им можно кормить до июня не только армию и флот, но и все гражданское население. Мармелад этот изготовляется из репы и содержит в себе будто бы большой процент сахара, отличаясь к тому же приятным вкусом. *** Гамбург объявлен неблагополучным по оспе. Полагают, что оспа занесена туда из Любека, где свирепствует сильная эпидемия этой болезни. *** В Дании недавно сделаны удачные опыты пахоты ночью, при свете электрических фонарей, прилаженных к моторным плугам. Пахота совершалась столь же беспрепятственно, как и днем. Таким плугом можно обработать 12 гектаров в сутки. «МОГИЛЬЩИКИ».





Кончина принцессы Шимэй. Скончалась принцесса Шимэй, о которой когда-то говорил весь свет. По своему происхождению она была американская «принцесса долларов» Клара Уорд, дочь лесного торговца и миллионера в Детройте (штат Мичиган). Попав по замужеству в высокоаристократическую бельгийскую семью, он превратилась в принцессу Караман-Шимэй.

В молодости, благодаря своей красоте и богатству, она играла блестящую роль в «обществе», и поставила своей задачей, как многие другие принцессы долларов, позолотить чей-нибудь герб за Атлантическим океаном. После нескольких лет брака ей надоела светская жизнь, и она произвела большую сенсацию, бежав со скрипачом цыганом Риго, с которым впоследствии обвенчалась.

Она быстро спустила остатки своего состояния — несколько наследственных миллионов, — при чем вела ряд непрерывных процессов с семейством Шимэй, и мало-по-молу остыла даже к своему цыгану. Она разошлась с ним и обвенчалась с итальянским железнодорожником Риччаной, чтобы вскоре и с ним развестись. После того она вступила на путь артистки варьете, играя то в Америке, то в Европе. Выйдя из моды, она постепенно дошла до нищеты и скончалась, всеми забытая, в Падуе.

День св. Татьяны. Сегодня в 162 годовщину основания московского университета в университетской церкви св. Татианы профессором богословия Императорского Московского университета протоиереем о. Н.И.Боголюбским в сослужении с другим духовенством было совершено торжественное богослужение с провозглашением многолетия Государю Императору и всему Царствующему Дому и провозглашении молитвы о даровании победы русскому оружию и оружию союзных с нами держав.

Университетская церковь была переполнена молящимися, среди которых попечитель московского учебного округа А.А.Тихомиров, ректор Московского университета М.К.Любавский, помощник ректора Э.О.Лейст, почетный член университета (избранный в прошлом году) заслуженный профессор Д.Н.Анучин, многие профессора, приват-доценты и преподаватели, студенты и вольнослушатели московского университета. По окончании богослужения в большой Богословской аудитории состоялся обычный годичный торжественный акт, на котором был прочитан краткий очерк о жизни университета в 1916 году. Аудитория была переполнена.

Электричество в древности. Оксфордский профессор Коди, изучавший египетские древности, утверждает, что во времена фараонов известны были и электрическое освещение и электрическая сила.

КИНЕМАТОГРАФ. В видах привлечения к участию в картинах лучших артистических сил, «Русская золотая серия» преобразовывается в товарищество с участием в качестве товарищей актеров. Всякий из них, постоянно принимающий участие в съемках фирмы, принимает участие и в прибылях фабрики. *** В кинематографической фабрике Дранкова готовится к выпуску целый ряд новых картин. В первую очередь будут выпущены две картины, поставленные г. Марджановым. *** Результаты последней анкеты о влиянии в нравственном отношении кинематографа дают представление о степени посещаемости в Лондоне кинотеатров. *** В течение года 4,500 кинематографов посетило 1.076,000,000 зрителей. Таким образом, каждый англичанин в среднем посещает кинематограф 24 раза в год.

Из анкеты этой также видно, что в течение года выпускается свыше 6.000,000 футов новых фильм и более 4,700 различных новых кинематографических пьес. 24 (11) января 1917 года









Событiя дня. Атаки немцев па наши заставы севернее озера Куггеройн и восточнее деревни Калнцем были отбиты.

Наступление противника южнее Старого Моссора остановлено артиллерией.

На кавказском фронте противник атаковал наши части в районе Довлет-Абада и занял командующие высоты.

Английские аэропланы сбросили бомбы над турецким военным заводом в цитадели Багдада.

В Вестминстерском католическом соборе состоялось погребение тела русского посла в Англии графа Бенкендорфа.

В Германии отмечены многочисленные случаи черной оспы. (Соб. тел.).

В верхнюю и нижнюю палату японского парламента внесен адрес союзным державам с выражением благодарности японского народа за их усилия и жертвы к достижению общего мира.

В Америке вызвало негодование известие о пленении германскими пиратами американских подданных и содержании их в заключении. (Соб. тел.).

В Пекине состоялся обмен нот между Китаем и Японией о ликвидации чженцзя-тунскаго инцидента.

В Китае образована особая парламентская комиссия для разработки вопросов подлежащих внесению на обсуждение мирной конференции по окончании войны. ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. В рижском районе севернее оз. Куггеройн Немцы, одетые в белые халаты, атаковали наши заставы, но были отбиты. Противник после сильной артиллерийской подготовки атаковал наши части, находящиеся восточнее д. Калнцем, но был отброшен с большими для него потерями.

На реке Стоходе в районе Свидники и Старый Моссор наши разведчики, пройдя первую линию проволочных заграждений противника, пробрались ко второму ряду; противник, обнаружив это движение, открыл по разведчикам сильный ружейный и артиллерийский огонь, под прикрытием которого, силами около роты, перешел в наступление. Южнее Старого Моссора огнем нашей артилерин наступление было остановлено.

К югу от Брзежан наша артиллерия удачно обстреливала работы противника в лесу у д. Мичищув и в районе д. Свистельники на реке Нараювке. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. На фронте до Дуная перестрелка. Вдоль Дуная тихо. КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. Отряд противника атаковал наши части, находившиеся в районе Довлет-Абада, и занял командующие высоты на фронте Казан — Шериф—Абад—горный массив Гярмикух (северо- восточнее Довлет-Абада). Наши части отошли на высоты у перевала Дошт-Абад. Французское сообщение. ПАРИЖ, 9 января. День прошел, сравнительно спокойно, за исключением правого берега реки Маас, где артиллерийский огонь достиг большого напряжения на участках Дуомона и леса Корьер, а также в Вогезах, у Шапелот. (Ат. Гаваса). (ПТА.)

ПАРИЖ, 10 января. Довольно оживленная артиллерийская перестрелка происходила между Уазой и Эном.

На остальном протяжении фронта ночь прошла спокойно. Действия летчиков. Вчера, днем один из наших пилотов сбил германский аэроплан, упавший в линии нашего расположения у Наваренской фермы. В районе Монмеди другой германский аппарат, обстреленный из пулемета нашим аэропланом, упал в линиях неприятельского расположения у Амеля и разбился». (Аг. Гаваса). (ПТА). Бельгийское сообщение. ГАВР, 9 января. В районе Гетсаса сильный артиллерийский бой при участии полевых и траншейных орудий. На остальном протяжении бельгийского фронта происходить артиллерийская перестрелка. (Аг. Гаваса). (ПТА.). Английское сообщение. ЛОНДОН,10 января. Вчера вечером к северу от Арраса Германцы пытались произвести набег на наши линии, но были с потерями отбиты, не достигнув наших траншей. Подобным же образом не удалось сегодня вечером другое нападение Германцев к северо-востоку от леса Плэгстерт.

Вчера вечером и сегодня днем нашим патрулям и метателям ручных гранат удалось привести несколько пленных в результате их операций близ Гранкура, Нэвилль-Сен-Вааста, Фокисара и Вейтохате.

В течение дня к северу от Соммы в районах Серра и Плэгстерта происходила артиллерийская перестрелка. Около Арраса наша тяжелая артиллерия вызвала взрыв в неприятельских линиях. (Аг. Рейтера). (ПТА.). Итальянское сообщение. РИМ, 9 января. Вдоль всего фронта происходила деятельность неприятельской артиллерии среднего напряжения. Наши батареи обстреляли прикрытия неприятеля в районе Лагазуой (горный поток Бойте) и, как обычно, обстреливали неприятельские линии сообщения.

На Карсо неприятельские разведывательные отряды были атакованы и рассеяны нашими войсками. (Аг. Стефани) (ПТА.). ПОДАРКИ ВОИНАМ. 10 января приехать с позиции сотрудник «Нового Времени» и «Вечернего Времени» пор. Гуровский. 18 января отправляется обратно в свою часть и охотно возьмет с собою подарки для нижних и чинов.

Присылать можно в редакцию «Нового Времени» (Эртелев, 6). На пулеметной горке. (Корреспонденция «Нового Времени»).



Мне пришлось пройти по тем местам, где шли наши славные сибирские стрелки.

Весь этот район громадных холмов, покрытых густым сосновым лесом, по словам одного из главных участников семидневных боев, это район бетона, железа и стали.

Длинная гряда холмов превращена была в долгие месяцы затишья в почта неприступную крепость. Это кольцевое укрепление, царившее над громадным болотным, ровным как скатерть районом, с великолепным обстрелом во все стороны, с отдельными пулеметными фортами, на которых и сейчас еще видны следы бетона, железа, стали, было отдано обойденными нами Германцами.

Вдоль громадных холмов были выстроены десятки первоклассных блокгаузов, с бесконечными накатниками, закрепленными железными болтами. Громадные, светлые, обставленные с редким комфортом, они были совершенно недоступны самым крупнейшим снарядам тяжелой артиллерии. На пулеметной горке был раскинут маленький город с главным проспектом имени «Гинденбурга», с целою сетью улиц самых патриотических названий. По главному живописному проспекту шла телеграфная линия, во всем городке в каждом уголке электрическое освещение, во многих местах даже не испорченное.

Красивая холмистая местность, столетние сосны, комфорт и удобства чуть ли не городской жизни, все это создавало иллюзию мирной жизни до скончания века. На пулеметной горке были рестораны, бани, кафэ, склады и магазины, даже маленькое кладбище, прелестный тихий уголок. Здесь похоронены офицеры и солдаты.

На громадных, березовых крестах художественные плакаты с гербом Германии и орденом железного креста. Почти на каждой могилке висит маленький германский флаг. Занесенные снегом, с маленьким протестантским крестиком на воротах, эти могилы напоминают сельское кладбище.

Вот возвышается роскошное строение, это бани, им может позавидовать любой провинциальный город.

Вхожу в громадную переднюю, направо раздевальня, налево ванная. Громадные, цинковые ванны, душ, исполинская печь и котел с горячей водой. Повсюду насосы, рукава, воды сколько хочешь. Повсюду электричество. Вот горячее отделение. Всюду образцовый порядок. А над головою те же накатники рельсы, железо, сталь, та же безопасность.

Выхожу на улицы. Здесь повсюду цементные колодцы. Вот выгребные ямы. Бесконечное количество надписей и дощечек. Немцы на них помешаны.



Арца.

НА ЛЕТУ ПО ПРОВИНЦИИ. В Армавире, в мастерской городского поставщика Прохоренко, по заказу управы изготовляются 3 пары ботинок из собачьей кожи. Это пробная обувь, по которой можно будет судить о значении этого нового дела. Управа намерена в случае успеха заказать несколько тысяч пар таких ботинок для учащихся городских школ. *** В Лапландии уже больше месяца стоит бесснежная суровая зима, почему оленям очень трудно и даже невозможно найти себе лишаев. Если вымерзнет на деревьях хвоя, как это случилось 7—8 лет тому назад, оленям угрожает голодная смерть. УПРАЗДНЕНИЕ ВЫДЕЛКИ КОНФЕТ. Решено окончательно запретить на время войны в целях экономии сливок и сахара выделку дорогих конфет под названием ирис, тянучки и др. МИР ЭКРАНА. Готовится к постановке историческая драма «Борис Годунов».

Драма ставится на основании исторических документов, обрисовывающих личность Годунова более идеальной, которой ошибочно приписано убийство царевича Димитрия. *** Одним из московских кинематографических ателье в настоящее время закончены две веселые комедии — переделки с французского: «Пуговица от штанов» и «Азарт амура». В главных ролях г-жа Чернова, режиссер—француз г. Ренольс, Гудков и Данилов.

Обе комедии полны изящного юмора.

Полезные совѣты. (Ответы на вопросы читателей «Трудовой Копейки»). Вере Григорьевой. Напрасно вы не обратитесь к врачу. В легких случаях недомогания лучше всего не выходить день-другой из дома, принимать по три порошка хины в день, а на ночь пропотеть.

Покой, хина и чай с малиной — лучшие друзья здоровья.

Л. Петровой. Зайдите ко мне, вам будет дано то, что вы просите.

Талынкину. Обратитесь к известному врачу по ушным и горловым болезням, приват-доценту Степанову (Мал. Никитская, соб. дом) он вам даст должное указание, сделайте это с крайней осторожностью, так как г. Степанов всегда весьма занят и принимает только по записи.

В. Е. Смирнову. Страсть—это своего рода безумие, своего рода болезнь. Раз человек дошел до того, что бегает из дому в одном белье, крадет не боится побоев, — что же тут поделаешь. Бить дальше - ничего не поможет. Заявить полиции — тоже толку мало: только опозоришь и истиранишь, а не исправишь.

Отдайтесь в руки судьбе: придет ваше счастье, не придет - ищите свое счастье сами.

Первое счастье в свободе, а если нет ее — нет, значит и счастья, по крайней мере для подневольной стороны.

Так-то, милейший...



В. Майстрах. 51.000.000 руб. на полицию. В отделе «Петроградские Новости» читатели найдут сообщение нашего корреспондента об увеличении расходов на полицию.

А. Д. Протопопов возбудил вопрос об ассигновании свыше 50 милл. рублей на усиление полиции и увеличение ей жалованья.

Усиление полиции, конечно, делается «в интересах порядка».

Видимо и А.Д. Протопопов придерживается исконного русского взгляда:

- Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет.

Для целей порядка наши предки вызывали варягов.

Гос. Дума стремится путем установления прав и справедливости и укрепления законности ввести порядок.

А. Д. Протопопов стремится достичь это усилением полиции.

Предложение Вильсона.

Вильгельм. – А как-же мне быть с этим?..



Утопия президента Вильсона. ЛОНДОН, 10-го января. Английская печать приняла довольно холодно речь президента Вильсона в сенате, называя предложение его хотя и благородным, и возвышенным, но тем не менее совершенной утопией, не применимой на деле. Все газеты отвергают мысль о мире, без предварительного одержания победы, которая необходима для того, что-бы обеспечить прочный мир, основанный на торжестве справедливости. (ПТА)

ПАРИЖ, 10-го января. Газеты, признавая единодушно исключительную важность и высокое историческое и юридическое значение ноты Вильсона. Видят в ней, однако, лишь прекрасную мечту о мире, мечту, делающую честь человечеству. (ПТА). / КИНЕМАТОГРАФ, Картина «Смерть богов» (Юлиан отступник) по роману Д. С. Мережковского, о которой нами в свое время сообщалось, разрешена цензурой к постановке. *** Гвоздем последней программы в кинематографах является итальянская картина «Темные люда», с участием известной Эмерии Сантос, идущая одновременно в Форуме, Пикадилли, Унионе и Кино-Арсе.

В «Паризиане» идет «Обнаженная» («Женщина с кинжалом»). Картина шла в Москве около 8 месяцев тому назад. Это лишний раз доказывает, что лучшие петроградские кинематографы выдают за последние выпуски - картины, успевшие уже обойти не только московские кинематографы, но и провинциальные.

Амфитеатровская «Нелли Ранцова» из кинематографов первого экрана уже перекочевала в Молнию и Кино-Палас. • •

В Солейле и Кристал-Паласе дают 7-ю серию пресловутых «Вампиров», тогда как в Олимпии же идет лишь 6-я серия тех же «Вампиров»; как бы в вознаграждение за такое опоздание дается интересный разнообразный дивертисмент.

В «Художественном» - американская картина «Распутство и любовь»; вообще этот театр, кажется, предпочитает давать американские драмы.

В «Ренессансе» - «Ее прошлое» и дивертисмент с участием юмориста г.Троицкого. «Элит» дает картину с участием неизменног любимца Гаррисона «Когда заговорит сердце». В «Идеал» перекочевал «Мацист – герой Кабирии».

«Водевиль» все свое внимание сосредоточил на комедии и дивертисменте. В «Маяке» идет большая картина «Хуторок». «Трокадеро» со вчерашнего дня «гвоздем» программы объявляет оперетку.

«Декаданс» обходится также без кинематографической драмы и ставит оперетку «Лже-маркиз» и сверх того дивертисмент.

«Трокадеро» в последнюю свою программу включил итальянскую драму «В сетях паука». Картиан слаба по содержанию, но хорошая игра артистов и ясня фотография заставляют ее смотреть с интересом.

Прилично составлена программа дивертисмента, из которой следует отметить плясуна-юмориста Федорова и певца Сенеиса. Совет министров. В заседании, состоявшемся 10-го января, под председательством кн. Н.Д.Голицына, совет министров одобрил для внесения на рассмотрение Гос. Думы представление о распространении действий постановлений закона 25-го июня 1912 г. о продовольственном пособии на семьи сверхсрочно служащих нижних чинов. Затем совет министров одобрил отпуск 51.866.605 руб. 56 коп. на содержание полиции в 50 губерниях Империи в 1917 г. <...>

К празднованию военнопленными дня рождения Императора Вильгельма. В виду того, что нашим пленным было разрешено праздновать тезоименитство Государя Императора и праздник Рождества Христова, Государю Императору благоугодно было разрешить в лагерях военнопленных германцев допустить в день Рождества Христова и день рождения императора Вильгельма 14 января 1917 г. пение германского гимна и служение молебствия в день Рождества Христова, о чем штаб казанского военного округа уведомил городскую управу для сведения. 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 Оставить комментарий На главную Все права защищены и охраняются законом. Свободное некоммерческое использование материалов "Газетных старостей" в Интернете, допускается при условии указания авторства "Газетных старостей" и активной ссылки на "http://starosti.ru" Печатное использование только с согласия автора-составителя. Сегодня отдых под саундтреки.