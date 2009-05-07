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28 (15) января 1917 года

АВСТРО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. ПОСЛЕ УСИЛЕННОГО ОБСТРЕЛА НАШИХ ОКОПОВ ВОСТОЧНЕЕ ДОРОГИ ИЗ КАЛНЦЕМА НА ШЛОК (ЗАПАДНЕЕ РИГИ) НЕМЦЫ АТАКОВАЛИ НАШИ ЧАСТИ, НО БЫЛИ ОТБИТЫ С ТЯЖЕЛЫМИ ДЛЯ НИХ ПОТЕРЯМИ.

В РАЙОНЕ МИТАВКОГО ШОССЕ НАМИ БЫЛ ВЫПУЩЕН ГАЗ, ВЫЗВАВШИЙ У НЕМЦЕВ БОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ. --- РИГА, 14, I. Бои в центре правого фланга рижского фронта продолжаются с прежней силой, хотя со стороны немцев уже замечается утомление, выражающееся в меньшем расходовании и живой силы и снарядов. <...> РУССКО-ТУРЕЦКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. БЕЗ ПЕРЕМЕН. --- ТИФЛИС, 13, I. Из осведомленных источников сообщают: Затишье в боевых действиях на ^кавказском фронте давно не нарушается. Естественные условия этого театра войны лишают стороны возможности предпринять активные операции. Мороз, сильный снег и метель завалили глубокие ложбины между горными массивами и сделали их непроходимыми. В Персии, где природные условия менее суровы, боевые действия продолжаются, но не имеют характера цельной операция и представляют отдельные усиленные разведки с боями. (ПА). В Месопотамии. ЛОНДОН, 14 (27), I. Официальное сообщение о военных действиях в Месопотамии.

На правом берегу реки Тигра, к юго-западу от Кут-эль-Амары утром 12-го января британские войска, под прикрытием ожесточенного артиллерийского огня, мужественно атаковали турецкие траншеи; захвачены 1,100 ярдов в первой линии траншей, где нашим войскам удалось укрепиться, и на значительном протяжении;-—-вторая линия. Наши потери незначительны. Турки с западной стороны притока Хаи произвели 4 яростных контр-атаки. Две из них остановлены нашим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем; вторая и четвертая имели кратковременный успех, но англичане, перейдя в атаку, возвратили большую часть утраченной территории.

Турецкие потери за этот день чрезвычайно значительны. До сих пор насчитано около 70-ти пленных.

В излучине реки Тигра, к востоку от Кут-эль-Амары, мы продолжали очищать систематически от трупов местность, где происходили сражения 31-го декабря и 6-го января, и погребли там 580 трупов турок; выяснилось, что неприятель сам успел похоронить около 500. (ПА). В Россiи. Витебский «пансион» для скота. ВИТЕБСК, 13,I. В результате ревизии операций витебского уездного земства с гуртовым скотом предана суду вся уездная гуртовая организация: весь состав управы, 4 агронома, заведывающие районами гуртов, 2 агрономических старосты, гласный, бывший витебский полицмейстер Браун, 2 ветеринарных врача и 3 помещика, всего 22 человека. Черносотенный порнограф. САРАТОВ, 14,I. Редактор закрывшейся уже черносотенной газеты «Саратовское Вече» Булгаков приговорен окружным судом по 1001 с. – за порнографию – к штрафу в 200 руб.

«Саратовское Вече» издавалось местным отделом союза Михаила архангела. Нефтяной король. НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 14,I. В нижегородский биржевой комитет поступил коллективный протест от судовладельцев по поводу скупки Нобелем нефтяных предприятий.

Судовладельцы просят возбудить ходатайство об учреждении в России государственной монополии на нефтяные промыслы.

Событiя дня. Атаки Немцев восточнен дороги из Калнцема на Шлок отбиты с тяжкими для них потерями.

На правом берегу Тигра к юго-западу от Кут-ель-Амары британские войска захватили 1.100 ярдов первой линии траншей и укрепились в них.

Англичанами минирована южная часть Северного моря.

Болгары отказываются передавать военнопленным письма и деньги, посылаемые сербским Красным Крестом.

В Италии арестовано около 40 человек в связи с взрывом на двух военных судах.

Германские оружейные заводы прибегают к объявлениям в надежде купить припасы для рабочих. Рационы хлеба и картофеля уменьшены.

В Вене, в Праге, и других городах Австрии в течение пяти дней не было хлеба.

В Германии стоят сильные морозы. Судоходство по Рейну прекращено.

Близ станция Шетоухедзы дружинниками разбита шайка хунхузов.

В Москве сгорел театр Незлобина.

Новый японский посол в России ВИКОНТ УЧИДА.



ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. Без перемен. КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. Без перемен. Город Туруханск. Наши географические познания относительно Туруханского края ограничиваются Макаром телят гоняющим и вороном кости заносящим. Более подробные сведения из самых, что называется, первоисточников приводит «Ир. Жизнь».

Иркутским областным комитетом всем городам Восточной Сибири была разослана анкета по вопросам продовольствия. От туруханского городского старосты областным комитетом получен следующий ответ: «При сем представляя анкетный лист, уведомляю, что представляет из себя город Туруханск. Город имеет 18 полуразвалившихся избушек, с одной сотней жителей, считая и детей. Администрация, как-то—пристав, мировой судья, почтовое отделение — переведены в соседний станок, — село Монастырское в 1909 году. Там же имеется бесплатная лечебница на 10 кроватей на весь Туруханский край, и посему ответы на вопросы анкеты будут отрицательные. Также и на вашу просьбу, поддержать дело единения городов Восточной Сибири, мы не можем откликнуться, так как не имеем никаких средстве, о чем довожу до вашего сведения».

На подлиннике за неграмотного городского старосту приложена должностная печать.

НА ЛЕТУ ПО ПРОВИНЦИИ. В селе Ново-Владимировском (Тер. обл.) на-днях, вечером, во двор здания кредитного т—ва вошли 11 вооруженных и, направившись в прихожую, стали стучать в дверь, ведущую в казначейскую. Сторож стал открывать, но, заметив разбойников, дал по ним выстрел, которым один из абреков был убит. Разбойники схватили убитого и скрылись, произведя в здание т-ва около 100 выстрелов. *** В Екатеринодаре конторщик Рыбалкин временным генерал-губернатором подвергнут штрафу в 1.000 р. с заменой 2-месячным арестом за то, что в столовой восхвалял Германию, ее военную технику, называл себя «германофилом», умалял достоинство России и высказывал свои взгляды о мире. МИР ЭКРАНА. Инсценирована известная трилогия Мережковского, и на-днях выпущена *первая картина—«Юлиан Отступник». Картина эта по богатству постановки может в достаточной степени подтвердить, что при желании русские кинематографические фирмы могут достигнуть значительных успехов.

Массовые сцены в указанной фильме поражают глаз красочностью. Античные здания, специально сооруженные, богатство костюмов — все это делает картину «Юлиан Отступник» чрезвычайно интересной и моментами захватывающей. *** Сцена кинематографа является блгодарной ареной для артистических сил нашего балета.

Молодые артисты казенной сцены почти все участвуют в различных произведениях кинематографа.

Так, в настоящее время на экранах столицы идет драма «Вальс смерти» с исполнителями главных poлей г-жой Адамович и г. Свобода.

Кроме того, в ближайшем времени пойдет балетный этюд «Праздник| Пьоретт» с участием артисток казенной сцены г-ж Юрьевой и д`Арто.

Постановкой последней вещи руководит балетмейстер казенной сцены Л. Л. Новиков.

На наблюдательном пункте.

(Фот. корр. газ. «Ранн. Утро».)



ЛИСТОКЪ Рязанские хозяйки, в числе 137 , поднесли адрес городскому голове, благодаря которому они совершенно н е испытывают недостатка в припасах, Спросить бы наших хозяек... Хороший адрес поднесли бы они П.И.Лелянову и его знаменитой кухарке!.. --- Женщины-официантки появились и в буфетах клубов. Пожалуй, женщины появятся и в должности карточников. --- Обилие. За последние дни в мясных лавках имеются в изобилии баранина, свинина и телятина: цены понизились. Зато картофель при достаточной наличности продается по 4 рубля за меру (50 к. за восьмушку). За чухонский картофель торговцы сами платят 8 рублей за мешок в 3 меры. Есть еще Минины на Руси. ВЛАДИВОСТОК,14-го января. Особа я комиссия в станице Полтавской организовала подписку на государственный заем следующим образом. 1-го января на церковную площадь стал стекаться оповещенный заранее народ. ПОСЛЕ МОЛЕБНА СОБРАВШИЕСЯ СТАЛИ СНОСИТЬ В ШКОЛУ, кто что мог: несли вещи, хлеб одежду холст, швейные машины куски мыла и подвозили возы сена.

Вещи продавались с аукциона и записывались на личный счет каждого жертвователя для покупки облигаций. Деньгами собрано около 10,000 рублей.

Пример станицы произвел сильное впечатление на жителей окрестных селений и, несомненно, вызовет подражания. (ПТА).







27 (14) января 1917 года

АВСТРО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. МЕЖДУ БОЛОТОМ ТИРУЛЕМ И P. АА (ЗАПАДНЕЕ РИГИ) НАШИ ЧАСТИ, ПЕРЕЙДЯ В НАСТУПЛЕНИЕ, СБИЛИ ПРОТИВНИКА, ЗАХВАТИЛИ ПЛЕННЫХ И 2 ПУЛЕМЕТА, НО ЗАТЕМ ПОД НАТИСКОМ НЕМЦЕВ, ОТОШЛИ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ Р. АА НАШИ ЧАСТИ, ВЕДЯ УПОРНЫЙ БОЙ, ПРОДВИНУЛИСЬ НА 1 ½ ВЕРСТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА Д. КАЛНЦЕМ, НО ЗАТЕМ КОНТР-АТАКОЙ ПРОТИВНИКА БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ОТОЙТИ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ГЕНЕРАЛ ИВАШКЕВИЧ, РУКОВОДИВШИЙ БОЕМ В ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ, БУДУЧИ РАНЕН, ОСТАЛСЯ В СТРОЮ. В РАЙОНЕ УСТЬЯ РЕКИ БЕРЕЗИНЫ НАШИМИ РАЗВЕДЧИКАМИ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН УДАЧНЫЙ ПОИСК, В КОЕМ ЗАХВАЧЕНЫ 23 ПЛЕННЫХ ГЕРМАНЦА. НЕПРИЯТЕЛЬСКИЙ АЭРОПЛАН СБРОСИЛ НА СТАНЦИЮ «РАДЗИВИЛЛОВ» БОМБЫ, НЕ ПРИЧИНИВШИЯ НАМ ВРЕДА.

События дня. Между болотом Тируль и рекой Аа наши части сбили противника, захватили пленных и два пулемета, затем отошли в исходное положение.

Британские войска близ Гюллюха произвели удачный набег на неприятельские траншеи и захватили пленных.

Британское адмиралтейство сообщает, что в бою 10 января погиб лишь один английский контр-миноносец, потопленный Англичанами после того как в него попала мина.

Германский контр-миноносец, прибывший в Имуйден в Голландии, представляет собой лишь исковерканный остов. Судно интернировано в Голландии. (С. т.).

Греческое правительство официальным письмом к посланникам союзных держав принесло формальные извинения посланникам Франции, Великобритании, Италии и России по поводу событий 18 ноября.

На англо-франко-итальянской морской конференции в Лондоне приняты постановления по вопросам, касающимся морской политики в Средиземном море.

Французской палатой депутатов в закрытом заседании обсуждались вопросы о положении в Греции.

Граф Тисса произнес речь в венгерской палате депутатов по поводу послания Вильсона сенату.

Между Австрией и Венгрией заключено соглашение на двадцать лет.

Германская печать отвергает вмешательство Вильсона и не одобряет принципов, высказанных в его послании сенату (С. т ).

Норвежское правительств опубликовало в газетах сообщение о разногласиях с Англией.

В голландской Ост-Индии землетрясением разрушены тысячи домов на острове Бали, храмы и склады риса. Убито и ранено 250 человек.

С.-А. С. Штаты приступили к постройке цеппелинов.

С.Д.Сазонов назначен послом в Великобританию. ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. Ничего существенного не произошло. КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. Без перемен. --- Французское сообщение. ПАРИЖ, 12 января. Наша артиллерия обстреляла разрушительным огнем прикрытия германских батарей в районе Бюра, к северо- востоку от Люневилля и у Гартмансвейлеркопфа. Довольно оживленная артиллерийская перестрелка происходила в Верхнем Эльзасе.

На остальном протяжении фронта ничего важного не произошло. (Аг. Гаваса). (ПТА). ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОСЛАНИИ ВИЛЬСОНА. КОПЕНГАГЕН. Вся германская печать враждебно встретила послание президента Вильсона о мире. «Deutsche Tageszeitung» с иронией говорит, что Америка хочет обеспечить мир и право значением своей военной мощи. Радикальная «Vossisohe Zeitung» так же, как и «Deutsche Tageszeitung» не признает за Америкой права вмешиваться в европейскую политику и обвиняет Вильсона в пристрастности по отношению к державам согласия, которым он помогает всеми средствами. Послание его является новым доказательством враждебных отношений Америки к центральным державам, который Вильсон несколько раз признает неправыми. Газета категорически отклоняет вмешательство Америки в дело мира.

Социалистический «Vorwaerts», так-же не доволен намеками Вильсона относительно Польши и говорит: «Мы также мало желаем, чтобы Познань перестала быть частью Германии и Польша получила бы выход к морю, как Вильсон желает, чтобы Мильвоки было присоединено к Германии. Однако, пока еще ничто не заставляет предполагать, чтобы германо-американские отношения, о которых недавно американский посол в Берлине Джерард сказал, что они прекрасны, стали хуже; мы питаем последнюю надежду на устроение будущего Европы, с помощью мирной политики Вильсона и этих добрых отношений. Провинциальные музеи. При управлении водных путей Амурского края в Благовещенске положено начало симпатичному делу: собиранию и сохранению в открытом при управлении музее всех предметов и документов, имеющих близкое отношение к деятельности или истории управления. В настоящее время при музее, по словам «А. Э.», организованы отделы: 1) чертежей и документов, имеющих историческое значение, 2) картографии бассейна р. Амура, 3) фотографических, снимков края, 4) геологический и 5) местных строительных материалов. Предметы, характеризующие природу и быт Приамурья, и составленные музеем коллекции предметов, не имеющих прямого отношения к деятельности управления, будут временно храниться в музее; до передачи их по усмотрению начальника управления в Музей Академии Наук, или ученых обществ, для дальнейшего научного их использования. В Урге, Монголии, открывается «Русский торгово-промышленный музей». Агент министерства торговли и промышленности, состоящий при русском генеральном консульстве в Монголии, открывая музей, обратился к торгово-промышленным кругам с просьбой, в видах более сильного внедрения товаров русского происхождения в автономной Монголии и в целях ознакомления приезжающих торговцев, выслать прайс-куранты, образцы товаров и т. д. ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОСЛАНИИ ВИЛЬСОНА. КОПЕНГАГЕН. Вся германская печать враждебно встретила послание президента Вильсона о мире. «Deutsche Tageszeitung» с иронией говорит, что Америка хочет обеспечить мир и право значением своей военной мощи. Радикальная «Vossisohe Zeitung» так же, как и «Deutsche Tageszeitung» не признает за Америкой права вмешиваться в европейскую политику и обвиняет Вильсона в пристрастности по отношению к державам согласия, которым он помогает всеми средствами. Послание его является новым доказательством враждебных отношений Америки к центральным державам, который Вильсон несколько раз признает неправыми. Газета категорически отклоняет вмешательство Америки в дело мира.

Социалистический «Vorwaerts», так-же не доволен намеками Вильсона относительно Польши и говорит: «Мы также мало желаем, чтобы Познань перестала быть частью Германии и Польша получила бы выход к морю, как Вильсон желает, чтобы Мильвоки было присоединено к Германии. Однако, пока еще ничто не заставляет предполагать, чтобы германо-американские отношения, о которых недавно американский посол в Берлине Джерард сказал, что они прекрасны, стали хуже; мы питаем последнюю надежду на устроение будущего Европы, с помощью мирной политики Вильсона и этих добрых отношений.

С турецкого театра войны.

Германский «румтер» (типа «альбатрос»), сбитый нашим и летчикам.

(Фот. корр. газ. «Ранн. Утро».)

КРУПИНКИ. Лондон получил из Египта запас яиц в 7.000,000 штук. Это яйца отменного качества и продаются они за шиллинг десяток. Обыкновенно Англия получала яйца во время войны из Америки, но они стоят дороже, а самые дорогие в Англии яйца — английския и ирландские, стоящие два шиллинга десяток. *** Английская светская дама лэди Джоан де-Вэр Капелл, дочь герцогини Эссекс, поступила в один дом экономкой, чтобы облегчить «прислужный кризис». ПОХОРОНЫ СЛАДКОГО ПИРОГА. (К воспрещению выпечки тортов, пирожных, сладких пирогов и пр. и пр.)







Политические настроения. В Москву прибыл товарищ прокурора виленской судебной платы, командированный со специальным поручением. Тов. прокурора пригласил к себе некоторых видных представителей московского промышленного мира, в том числе Ю.И.Гужона и просил их представить ему свои соображения о политических настроениях московских торгово-промышленных кругов, особенно интересуясь вопросом, как отнеслась торгово-промышленная Москва к отсрочке созывы Гос. Думы.

(Ответы на вопросы читателей «Трудовой Копейки»). И.А.Митрикову. Уйдите куда-либо на заработки: если у вас такие нелады с отцом, то или вам обоим дела нет дома, или вы друг другу смертельно надоели. Идите в Москву, особенно весной, в Москве ни один трудящийся человек не пропадет: если она, матушка-белокаменная кишмя кишит тунеядцами, то трудовой человек и подавно в ней прокормиться.



В.И.Реутину. То, о чем вы спрашиваете, есть гражданская форма брака, везде существующая в Западной Европе.

Там желающие вступить в брак идут к гражданской власти и делают соответствующую запись. Только и всего.

У нас это только еще в проекте. Возможно будет проведено в законе, а возможно и нет.

Лучше бы вам прибегнуть к обычной форме брака – к церкви: дело то прочнее бы вышло.



Вл. Майстрах. В петроградских салонах. В последнее время Петроград увлекается спиритизмом.

(Из газет).

- Тише! Тише! Сейчас он будет говорить. Г-н секретарь! Записывайте. Мы спасем Россию.



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