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29 (16) декабря 1916 года

3 Новое Время

Событiя дня.

     Государь Император обратился с приказом по армии и флоту, которым подтвердил намерение бороться до восстановления этнографических границ, достижения обладания Царьградом и создания свободной Польши из всех трех частей.
     На молдавской границе противник перешел в наступление на фронте от д. Глясхютте до Сесмезо и занял ряд высот к северу и югу от р. Дофтяны и р. Ойтуз.
     Весь перевал к югу от Атамана (южнее Вана) занят нами.
     После упорного сопротивления наши части принуждены были отойти за р. Рымник.
     Атаки противника к югу до Дуная отбиты, причем в отражении атаки приняли участие английские броневые автомобили.
     В Добрудже атаки противника отбиты нашим огнем за исключением д. Ракель.
     Австро-венгерское правительство в ответе на ноту Вильсона предлагает конференцию представителей воюющих держав на территории нейтрального государства.
     В Будапешт прибыла для коронования австрийская императорская чета. Люксембургский кабинет подал в отставку.
     По предложению румынского короля министр-президент Братиано сформировал кабинет из консерваторов и либералов.
     Гос. Дума постановила исключить из своего состава депутата Лэмпицкого, ярко проявившего свое германофильство.


Новый государственный контролер
С.Г.ФЕОДОСЬЕВ.

ВОЙНА

Действия летчиков.

     Подтверждается, что подпоручик Герто сбил 13 декабря над лесом Во свой: 15-й по счету неприятельский летательный аппарат. В тот же день подпоручик Гюинемьер уничтожил к востоку от Мизери 24-й по счету неприятельский аэроплан, а на другой день 25-й аэроплан к югу от Meзоннет. Еще один германский аппарат разбился вчера около Омьекура после боя с французским аэропланом.
Английские гидроаэропланы бомбардировали вчера в 2 часа дня доменные печи в Диллингене, сбросив на них 1.100 килограммов взрывчатых веществ, кроме тога 720 килограммов взрывчатых веществ были сброшены над заводами в Тионвиле и Жоэ, в бассейне Бриэй, и девять 120-милиметровых снарядов над заводами в ' Ромбахе и 60 снарядов над заводами в Нагенданге. Два французских дирижабля бомбардировали металургические заводы в Нейнкирхене (Аг. Гаваса). (ПТА).

Английское сообщение.

ЛОНДОН, 16 декабря. Вчера британский отряд проник в германские траншеи к северо-западу от Ланса, на протяжении нескольких сот ярдов, забросав гранатами неприятельский прикрытия и S причинив серьезные повреждения укреплениям. Английский отряд вернулся к своим линиям, не понеся никаких потерь. <...>

ИЗ ПЕТРОГРАДСКОЙ ПРИРОДЫ.

     Зима наша продолжает развиваться. В течение минувшей недели (с 8 по 14 декабря) были обильные снегопады в особенности в ночь на 12-е; снежный покров достиг толщины около четырех вершков и санный путь установился превосходный. Температура воздуха большею пастью держалась на 4—6 градусов ниже нуля, к концу рассматриваемой недели понизилась до 8 град. Р.; исключение составил только день 12 декабря, прошедший с небольшою оттепелью. Выпавший в этот день мокроватый снег красиво улегся по всем веточкам, и будучи приморожен легким морозцем в ночь на 13-е, создал деревьям и кустарникам, в лесу и парках, пышный снежный наряд. Солнце в течение минувшей недели показывалось только однажды, — среди дня 14 декабря. Большинство дней было тихие. Из зимних пернатых гостей наблюдались лишь единичные снегири.

Д. Кайгородов.
15 декабря 1916 года.
Лесной.

Земство о самогонке.

     Очередной сессии духовщинского земского собрания был представлен доклад управы «о тайном винокурении и увеличении преступности». По словам «Смоленского Вестника»,
     в докладе говорится, «что только слепой не видит», как развивается в деревнях тайное винокурение, а между тем абсолютно никаких мер против этого не принимается. Опять растет преступность, опять на почве пьянства появляются разные заболевания в народе»,      Собрание решило обратиться к губернатору с просьбой обратить на это внимание и принять соответствующие меры.

3 Раннее Утро

КРУПИНКИ.

     Недавно внезапно скончался известный ученый, профессор гарвардского университета в Америке Гуго Мюнстербергь. Он родился в 1863 году в Германии, читал философию в Фрейбурге и был приглашен профессором психологии в славнейший университет Америки, гарвардский. Он, между прочим, явился организатором международного научного конгресса, стоявшего в связи с международной выставкой в Сан-Луи. Многие его работы по педагогике и психологии переведены на все европейские языки, в том числе и на русский.

***

     Немцы издали на польском и немецком языках адресную книгу коммерсантов, промышленников и сельских хозяев Царства Польского. Книга переплетена в обложку польских национальных цветов и содержит в себе 70,000 адресов по 6,000 городов, местечек и сел.

***

     Управление шведских железных дорог обратилось к правительству с представлением о необходимости повысить тарифы, так как эксплуатационные расходы продолжают сильно расти, и железные дороги не добирают громадные суммы против сметных предположений. Так, для амортизации вложенных капиталов в 1917 году нужна чистая прибыль в 30.400,000 крон, а ожидается не более 18.300,000 крон.

МИР ЭКРАНА.

     Наши артисты экрана начинают действовать совсем по-американски.
В одном из ателье готовится картина, где герой должен, совершить побег из тюрьмы.
Артист И Р. Пельтцер стал спускаться с высокого здании по веревке.
Очевидно, от холода руки не выдержали, и г. Пельтцер упал и так неудачно, что сломал себе ногу.
Оператор все это зафиксировал.
Пострадавшего артиста отправили в больницу.


Мотоциклетная команда на фронте.
(Фот. корр. газ. «Ранн. Утро».)

4 Вечерний Курьер (Москва)

Московская жизнь

Увеличение транспорта.

     Городская Управа постановила увеличить транспортный обоз до 800 лошадей, предполагая в самом непродолжительном времени число лошадей довести до 1000.

Подвесная дорога.

     Сегодня в присутствии заведующих по заготовкам топлива городской Управы на ст. Софрино, Северных жел. дор., произведен большой опыт с применением подвоза дров к станции по подвесной железной дороге. Дорога эта имеет несколько иной тип, чем в селе Останкине, Московского у., и выстроена на гораздо большем расстоянии.

4Петроградский Листок

НЕМЦЫ СОМЕВАЮТСЯ.

     Несмотря на уверения правительства, в Германии плохо надеются на близкий мир.
«Кельнская Газета» откровенно высказывает:
     «Мы не должны обольщаться ложными надеждами. Война еще долго будет продолжаться. Мы всегда утверждали и утверждаем теперь, что война не может прекратиться добровольным сложением оружия, так как уж слишком много жертв было принесено со всех сторон.
Вот почему теперь достоверно лишь одно, что мы приближаемся к наивысшему напряжению боевых действий, за которыми последует перелом».

Приглашение к сотрудничеству.

28 (15) декабря 1916 года

3 Новое Время

Событiя дня.

     Наступление противника на ковельском направлении отбито с большими для него потерями.
Наступление противника в районе Дубе и Пеняки успеха не имело. 1 В Лесистых Карпатах наши части сбили заставу противника к северу от реки Уса.
Наступление Турок в районе Петра-Калэ остановлена нашим огнем. Турки нашей атакой отброшены в своп окопы.
В районе озера Ван, наши части развили наступление и захватили деревню Атаман.
На верхнем течении реки Рымникь противнику удалось потеснит наша конные части. На прочих участках атаки противника отбиты.
Британские войска укрепили и расширили свои позиции к югу и востоку от Кута, а также разрушили форт Касаб.
Французское правительство в ознаменование услуг, оказанных генералом Жоффром, постановило пожаловать ему звание маршала Франции.
Германское правительство в ответ на ноту Вильсона, предлагает созвать в нейтральном месте конференцию представителей воюющих держав.
Великобританское правительство пригласило представителей самоуправляющихся колоний прибыть на общеимперскую военную конференцию.
В Румынии сформировано национальное министерство под председательством Братиано с участием Таке-Ионеско.

ВОЙНА.

От штаба Верховного Главнокомандующего.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

     В районе р. Березины, к северо-востоку от местечка Вишнев, во время поиска нашим разведчикам удалось ворваться в окопы противника, где Германцы частью были переколоты.
На ковельском направлении противник силами от двух до трех рот повел наступление на наше расположение в районе Малого Порска, но нашим огнем был отброшен с большими потерями.
Противник вел артиллерийский огонь по нашему расположению в районе Дубе, Пеняки, Чепеле и Звижень и перешел в наступление в районе Дубе и Пеняки.
Наступление его успеха не имело и в обоих местах противник был остановлен нашим огнем. На реке Быстрине наша артиллерия рассеяла роту противника, двигавшуюся из села Космачь в северо-восточном направлении.

Хроника провинции.

=== Жителям Семиреченской области разрешено в будущем году заняться производством опиума, для чего предлагается желающим производить маковые посевы.
=== На собрании одесского технического общества страстные прения вызвало предложение группы членов о допущении полноправными членами женщин-технологов и в частности предложение избрать Кюри-Склодовскую почетным членом. Подавляющим большинство м вопрос о приеме женщин решен в положительном смысле.
=== Товарищ министра торговли и промышленности установил правительственный надзор за фирмой по скупке и экспорту зерна «Н. Б. Ратгауз» в Феодосии.
=== По сведениям главной конторы Амурский флот получил валовой прибыли за прошлую навигацию 6.000.000 рублей. Расходы исчисляются в 1.500.000 рублей.




3 Раннее Утро

С русского театра войны.

фото первой мировой
Немецкие пленные веселятся под звуки комаринского.
(Фот. корр. газ. «Ранн. Утро»).

НА ЛЕТУ ПО ПРОВИНЦИИ.

     В дер. Дзихашили, Кут. уезда, убит о. благочинный, преподаватель кутаисск. средне-учебных заведений, свящ. Цагорейшвили крестьянами на почве споров о мельнице, принадлежащей священнику. Убийцы, несколько человек, задержаны.

***

     Тифлисский губернатору решил все предметы первой необходимости, полученные на имя губернатора, предоставить союзу кооперативов для распределения между кооперативами губернии.

СМЕСЬ

РУБИН— «ГОЛУБИНАЯ КРОВЬ».

     Рубины так-называемого «цвета голубиной крови» ценятся значительно дороже бриллиантов. Их добывают в Бирме; рубины же, добываемые в Сиаме или на Цейлоне, оказываются либо темнее, либо светлее упомянутого высоко ценимого оттенка. Такой рубин весом в карат стоит до 120 фунтов стерлингов, тогда как карат бриллианта чистейшей воды можно купить за 25 фунтов. Окраска этого рубина, не чернеющего ночью, как чернеет, например, сапфир, обусловлена, как полагают, примесью окиси хрома.

ЯБЛОКО ВИЛЬКСА.

     В Вестминстере, в зале королевского общества садоводства, экспонируется замечательное яблоко. Маленькая яблонька, пересаженная из земли в цветочный горшок, принесла одно единственное яблоко, но это яблоко имеет 16 дюймов в окружности и 5,5 дюйма в высоту. Оно получило название в честь секретаря общества, В. Вилькса.

4 Вечерний Курьер (Москва)

Московская жизнь

Растрата в музее изящных искусств.

     В Москве получено распоряжение министра народного просвещения об увольнении от должности ученого секретаря музея изящных искусств Александра III А.В.Назаревского и заведующего хозяйственной частью музея Киприани, с передачей дела о них прокурорскому надзору. Дело это является результатом ревизии, обнаружившей растрату.

Сахарный голод в Зоологическом саду.

     Председатель московского общества акклиматизации животных и растений обратился в продовольственный отдел московского градоначальника с просьбой обратить внимание на гибель многих дорогих экземпляров экзотических животных в Зоологическом саду вследствие недостатка сахарного рациона. Особенно страдают от этого обезьяны и медведи. Помощник градоначальника заведующий продовольствием распорядился выяснить нужду в сахаре различного вида животных для выдачи для них особых карточек.

4 Трудовая Копейка (Москва)

Полезные совѣты.

(Ответы на вопроси читателей «Трудовой Копейки»).

Гришину. О желании вступить на службу на фронт союзников, заявите местному воинскому начальнику. Для поступления в школу прапорщиков ваше образование недостаточно. Пособие вашей матери не дадут на том основании, что у вас есть старший брат или старший сын матери. Он отделен, однако, обстоятельство, лишает вашу мать права на пособие. Относительно же вашего болезненного влечения, вам следует обратиться к врачебной помощи по нервным болезням.

Лысову. Публикуйте в газетах о желании получить место. Для достижения больших знаний молочного и сельского хозяйств, приобретите руководство по этим вопросам.

Подписчику. Частным образом вам будто бы разъяснили, что вы не ратник призывного года, а белобилетник. На этом основании призыв вашего года вы должно быть пропустили и пользуетесь отсрочками, работая на заводе, обслуживающем интересы армии. Всему есть конец, наступит он и укрывательствам от военной службы. Поэтому идите лучше сами, не ждите палки — хуже будет.

Вл. Майстрах.

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1914-Покушение на Распутина

1914 - Выстрел в Сараево.

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1923 - В Вохомском клубе

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1938 - "Война миров"

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1958-Нобелевская премия Бориса Пастернака

1964- Таганка начинается

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1974-Изгнание Солженицына

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