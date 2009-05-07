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01 февраля (19 января) 1917 года

АВСТРО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. НАД M. ГАЙНАШЕМ, НА БЕРЕГУ РИЖСКОГО ЗАЛИВА, ВЕЧЕРОМ 17-го ЯНВАРЯ В НАПРАВЛЕНИИ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ПРОЛЕТЕЛ ЦЕППЕЛИН, ОСВЕЩАВШИЙ МЕСТНОСТЬ ПРОЖЕКТОРОМ.

ПОСЛЕ СИЛЬНОГО ОБСТРЕЛА ГЕРМАНСКОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ НАШИХ ОКОПОВ МЕЖДУ БОЛОТОМ ТИРУЛЕМ И Р. АА НЕПРИЯТЕЛЬСКИЕ ЦЕПИ ПОВЕЛИ НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ ТИРУЛЬСКОГО БОЛОТА И ВДОЛЬ ЛЕВОГО БЕРЕГА Р. AA. АТАКА БЫЛА ОСТАНОВЛЕНА НАШИМ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫМ ОГНЕМ.

ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХЧАСОВОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ,—ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ХИМИЧЕСКИМИ СНАРЯДАМИ,—НЕМЦЫ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СИЛАМИ ПРОИЗВЕЛИ АТАКУ ВДОЛЬ ШОССЕ ИЗ КАЛНЦЕМА В ШЛОК. В ШЕСТИ ВЕРСТАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д. КАЛНЦЕМА. НАША АРТИЛЛЕРИЯ ВСТРЕТИЛА АТАКУЮЩИХ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫМ ОГНЕМ, И АТАКА БЫЛА ОТБИТА, ЛИШЬ НА УЧАСТКЕ, ПРИЛЕГАЮЩЕМ К ВЫШЕУПОМЯНУТОМУ ШОССЕ, НАШИ ЧАСТИ ПОДАЛИСЬ НАЗАД, К СЕВЕРУ, НА ВЕРСТУ. ПОСЛЕ ЭТОГО НЕМЦЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СИЛЬНОГО ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ, ПОПРЕЖНЕМУ СТРЕЛЯВШЕЙ ХИМИЧЕСКИМИ СНАРЯДАМИ, ПРОДОЛЖАЛИ ВЕСТИ НАСТОЙЧИВЫЯ АТАКИ НА НАШИ ЧАСТИ. ВСЕ АТАКИ БЫЛИ ОТБИТЫ НАШИМ ОГНЕМ И КОНТР-АТАКАМИ. ПРОТИВНИКУ УДАЛОСЬ ЛИШЬ ПОСЛЕ УПОРНОГО БОЯ УДЕРЖАТЬСЯ В НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ НАШИХ ОКОПОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВОСТОЧНЕЕ КАЛНЦЕМСКОЙ ДОРОГИ. ВО ВРЕМЯ КОНТР-АТАК НАМИ ЗАХВАЧЕНЫ ПЛЕННЫЕ И ПУЛЕМЕТЫ.

РУКОВОДИВШИЕ БОЕМ НА ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ КОМАНДИР ОДНОГО ИЗ ПОЛКОВ ПОЛКОВНИК ПИМЕНОВ УБИТ, КОМАНДИР ДРУГОГО ПОЛКА ПОЛКОВНИК БАЖЕНОВ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ.

ЗАПАДНЕЕ СТУДЫН (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ М. КИСЕЛИНА) ПРОТИВНИК ДВАЖДЫ ПЫТАЛСЯ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К НАШИМ ОКОПАМ, НО ОБА РАЗА БЫЛ ОТБРОШЕН. --- РИГА, 17, I. По-видимому, утомленные огромными и бесплодными жертвами, немцы к концу вчерашнего дня почти прекратили атаки, поддерживая лишь сильный орудийный огонь, доведенный сегодня до крайнего напряжения. Наша артиллерия отвечает также ураганным огнем, грохот которого слышен за десятки верст.

На фронте установилась ясная погода с сильными морозами, достигающими ночью более 20° по Реомюру.

Немецкие аэропланы несколько раз пытались сегодня подойти к Риге, держась на большой высоте, но каждый раз отгонялись нашим зенитными батареями.



Н. ВЕРХОВСКИЙ.



РИГА, 17, I. На всем двинском фронте немцы проявляют крайнюю бдительность. По ночам они выпускают массу ракет и поднимают беспорядочную стрельбу из ружей и пулеметов, видимо, опасаясь наших вылазок.

Вследствие сильных морозов, Рижский залив покрылся толстым льдом на несколько десятков верст.

Опрос пленных подтверждает сведения о формировании новых германских дивизий, даже чуть ли не целой новой армии, путем выделения более молодого состава из действующих ныне на фронте войсковых соединений, а также путем назначения во вновь формируемые части людей из запасных батальонов.



Н.В. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. НАШИ ЧАСТИ, ПРЕОДОЛЕВ ПОД СИЛЬНЫМ ОГНЕМ ПРОТИВНИКА ШИРОКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ, НАСТУПАЯ ПО ПОЯС В СНЕГУ ПО КРУТЫМ СКАТАМ, ДРУЖНОЙ ШТЫКОВОЙ АТАКОЙ ОВЛАДЕЛИ УКРЕПЛЕНИЯМИ ПРОТИВНИКА НА ВЫСОТАХ В ДВУХ ВЕРСТАХ К ВОСТОКУ ОТ ЯКОБЕН, ЮГО-ЗАПАДНЕЕ КИМПОЛУНГА. ВЗЯТЫ ПЛЕННЫЕ И ТРОФЕИ, ЧИСЛО КОТОРЫХ ВЫЯСНЯЕТСЯ. РУССКО-ТУРЕЦКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. БЕЗ ПЕРЕМЕН. Слухи о переменах. В бюрократических кругах вновь оживленно заговорили о возможности в ближайшее время перемен в составе членов совета министров.

После того, как условия гр. А. А. Бобринского были отклонены, началась переговоры с А. Ф. Треповым. Как мы слышали, А. Ф. Трепов, принципиально согласившийся вновь стать во главе правительства, выставил, со своей стороны, также несколько условий, без принятия - коих он не считал бы возможным сформирование кабинета.

Условия эти, как передают, сводятся к следующему:

1) А. Ф. Трепову предоставляется право обновить весь состав нынешнего кабинета, за исключением постов морского и военного министров.

2) В основу правительственной программы должно быть положено тесное сотрудничество с Государственной Думой.

3) Полномочия 4-й Государственной Думы должны быть продлены до окончания войны.

Будут ли приняты условия, — покажет ближайшее будущее. Но в осведомленных кругах подчеркивают, положение нынешнего главы правительства не может считаться прочным, и возвращение его к активной деятельности по Государственному Совету вполне вероятно. В Россiи. «Укромные местечки». САМАРА, 18,I. Самарский судовладелец Мостовенченко возбудил ходатайство о предоставлении водоливу Кунину отсрочки по призыву. На основании собранных справок выяснилось, что Кунин, крупный лесопромышленник и домовладелец, никакого отношения к судоходству не имеет.

Уездный комитет по предоставлению отсрочек отказал в ходатайстве и постановил привлечь к ответственности Кунина за уклонение от воинской повинности, а Мостовенченко - за содействие уклонению. Потухшие сигнальные знаки. КИЕВ, 18,I. На Юго-Западных железных дорогах совершенно исчерпаны все имеющиеся запасы керосина, вследствие чего станционные помещения и сигнальные знаки остаются без освещения.

В виду такого критического положения, управление дороги возбудило ходатайство о разрешении реквизиции 40 цистерн частновладельческого керосина, которые стоят бесцельно на станции «Подгорная» за неприемом их южными подъездными путями.

Событiя дня. Атака неприятеля по восточной окраине Тирульского болота и вдоль берега реки Аа была остановлена нашим заградительным огнем.

Атаки значительных с Немцев вдоль шоссе из Калнцема в Шлок отбита.

На румынском фронте наши части наступая по пояс в снегу, овладели укреплениями противника на высотах в двух верстах к востоку от Якобени.

Наступление германской пехоты южнее Гетзаса было остановлено огнем бельгийской артиллерии.

В Средиземном море неприятельской подводной лодкой потоплен грузовой пароход «Amiral Mahon», направлявшийся в Солунь. Из 900 солдат спасено 809.

Установлено, что английский вспомогательный крейсер «Laurentic» погиб, наскочив на мину.

В Англии призываются записываться в ряды армии все молодые люди, родившиеся в 1898 г.

Приказом норвежского короля правила от 30 сентября 1916 г. о подводных лодках заменены другими, благоприятными Германии.

Люксембургский министр иностранных дел выступил в палате с речью, в которой подтвердил принцип независимости великого герцогства.

На фабрике химических продуктов близ Кельна произошел взрыв. (С.т.).

Германские газеты советуют правительству организовать самостоятельное государство Фландрию.

Сильное землетрясение на Камчатке. Критическое положение в Царицыне. В Саратове в особом продовольственном совещании выяснилось, что все мельницы г. Царицына за отсутствием ввоза в Царицын зерна из Донской области стоят с 22 декабря. Так как продовольственное совещание оказалось совершенно бессильным помочь чем-либо жителям Царицына, то участвовавший в совещании представитель Царицына уходя из совещания сказал:

- Господа, когда я приеду в Царицын и мне зададут вопрос, — что же сделали вы для предотвращения мучного кризиса в уезде, что должен буду ответить? Я только и могу сказать: Был в Саратове, слышал и видел, что там мука есть, зерно есть, мельницы работают... А для нас обещают в будущем, когда откроется навигация, дат зерна. Что же мы будем делать до тех пор? Ведь у нас одних рабочих, работающих на оборону, до 25 тысяч человек. Господа, я заявляю, что я слагаю с себя всякую ответственность за возможные последствия... Прошу мое заявление занести в протокол.



Мефистофель Германии. Гретхен: - Мне страшно с этим человеком.



НА ЛЕТУ ПО ПРОВИНЦИИ. В Туркестане дороговизна на предметы продовольствия не достигла той степени, как это наблюдается в столицах и во многих больших городах России. Благодаря этому из Туркестана многие съестные продукты отправляется почтой в виде небольших 12-фунтовых посылок. Почтой отправляют разного рода консервы, колбасы, мед и т. д. Почтой отправляют и обыватели, ничего общего не имеющие со спекуляцией, а лишь желающие облегчить положение своих родных, живущих в России, например, отправляют съестное учащимся. Почтой широко пользуются и спекулянты, которые отправку почтой обратили в ремесло и хорошо наживают. *** Из Харбина сообщают, что в связи с обнаружением опиума в вагоне начальника 3-го отделения службы движения. Забайкальской дороги, в Манчжурии открыт целый синдикат опиеторговцев - железнодорожных служащих. Нам кажется, что движущиеся картины — недавнего происхождения, и если спросить кинооператора, когда сделано это изобретение, он не задумавшись ответит:

— Лет тридцати тому назад!

В действительности же движущиеся картины много древнее. Нужно сбросить не меньше 200 лет, чтобы найти предтечу кинематографа. Как видно из объявления, помещенного в лондонском «Спектаторе» 19 апреля 1711 года, некий Пенкетмен показывал тогда за деньги движущиеся картины. Вот это объявление:

«Чудесное изобретение мистера Пенкетмена, называемое: - «Пантеон», или «Храм языческих богов». Оно стоило долголетних - трудов и значительных издержек и представляет, собой изумительную и величественную машину, показывающую пять различных превосходных картин. Фигуры, числом более 100, движут головой, ногами, руками и пальцами и переставляют ноги совершенно как живые существа. Это величайшее чудо всех времен показывается ежедневно с 10 часов утра до 10 часов вечера в Ковент-Гардене в том же доме, где помещается опера Пенча. Плата за вход от 1 щилл. 6 пенсов до 6 пенсов.» КРУПИНКИ. Американское правительство решило дать только что приобретенным у Дании Вест-Индским островам название «Островов Дьюи» в честь недавно скончавшегося адмирала Дьюи, победителя испанцев в войне из-за Филиппин. *** В Лондоне в пользу «Красного Креста» устроена выставка шекспировских памятников, для которой удалось собрать много ценных предметов. Шекспировские музеи в Стратфорде, на Авоне и в Лондоне любезно ссудили этой выставке свои экспонаты. Часть картин прислана клубом имени Гаррика. Уголок выставки отведен старинным костюмам, утвари и т. п. Среди них имеется костюм, принадлежавший актеру Гаррику, часть шекспировских костюмов, которые носил Ирвинг, и т.д. *** Некая патриотически настроенная немка, Ода фон Альвенслебен, с успехом защитила недавно пред философским факультетом в Тюбингене докторскую диссертацию на такую ультра-современную тему: «Подводная торговая война с точки зрения международного права». Фрейлейн Альвенслебен - дочь командующего генерала.

Полезные совѣты. (Ответы на вопросы читателей «Трудовой Копейки»). А.С.М. (Тула). Вы – девушка. Полюбили солдата. И он вас любит. И от него имеете родить ребенка. Не знаете, что делать, ходите, как сумасшедшая. Просите помощи и совета.

- Не теряйте головы. Напишите мне ваш точный адрес. Вам Бог послал дитя. Не губите его. Вам дадут пособие. Общество окажет помощь. Не теряйте головы – все обойдется по хорошему.



Вл. Майстрах.

Из мотивов отечественной архитектуры.

1-я кариатида. – Ну что, поддерживаешь?

2-я кариатида. – Стараюсь, но только что-то здорово трещит.



КИНЕМАТОГРАФ. На Неве в последние дни удачно сделаны снимки с ледоколов, колки льда, выемки его и погрузки. При солнечном свете снимки получились яркие о интересные. *** Под названием «В омуте» московская кинофабрика выпустила ленту, иллюстрирующую кофейные и их посетителей, темных дельцов.

Среди них фигурируют лица с большим портретным сходством, героем-же является некий делец, получивший из одного московского банка большие деньги за шантажную проделку. *** На экран попала шахматная доска: партия двух шахматистов приводится на доске от первого хода до последнего хода. Такая лента, конечно, может интересовать только шахматистов. *** В провинциальных городах пользуется успехом инсценированная старинная пьеса Н. А. Полевого «Параша сибирячка». Лента пропущена цензурой с сокращениями. В морозы. Утром 13-го января при морозе

до 14 градусов учеников и учениц городских

училищ не впускали раньше,

как за полчаса до начала занятий;

детишки мерзли на улице.

(Из газет).

Сторож. – Эка важность, что замерзли – подождете. Не беспокоить же господ из-за вас.





Залежи кофе. Приехавший в Петроград агент министерства торговли и пром. Д.Н.Русинов представил доклад, в котором сообщает, что в Швейии задержано 163 тыс. мешков кофе, в Дании и Норвегии - 244 тыс. мешков. Условием выпуска этого кофе Швеция ставит оставление 40 процентов всего кофе для внутреннего потребления Швеции. Английская же точка зрения такова, что задержанные в Швеции запасы должны быть вывезены в Россию, а снабжение внутреннего шведского рынка подлежит особому рассмотрению. 31 (18) января 1917 года

Пираты. ХРИСТИАНИЯ, 17 (30),I. В донесениях о нападении германских лодок на торговые суда не раз указывалось, что немцы перед потоплением похищают провиант, ценные инструменты и вещи команды.

Немецкие газеты возмущались подобными «злостными выдумками». Но вот вчера вернулись сюда матросы взорванного немцами норвежского парохода, показавшие, что, находясь после потопления парохода в подводной лодке в продолжение 48-ми часов, они видели там серебряный сервиз с потопленного на прошлой неделе другого норвежского судна.

Здешняя газета «Verdens Gang» замечает по этому поводу, что для обозначения такого деяния норвежский язык знает только одно слово, а именно «кража».

Событiя дня. В бою 14 января к северо-востоку от Якобени нашими частями взято в плен 32 офицера, 1.126 нижних чинов и захвачено 12 пулеметов и 4 бомбомета.

У Гаммерфеста затонула германская подводи® лодка «U 27» после боя с английским вспомогательным крейсером. 34 матроса доставлены в Гаммерфест.

Британские войска в Месопотамии к юго-западу от Кут-эль-Амары овладела всецело первою и второю турецкою линиями.

В Афинах состоялась церемония салюта союзным знаменам на эспланаде Заппейона.

Русскими военными властями в Исфагани и сипаями английского консульства арестованы руководители германо-турецкого движения в Персии.

Варшавский епископ Каковский заявил в польской печати, что считает себя независимым от всех политических партий.

Нидерландская палата депутатов приняла закон, уполномачивающий правительство произвести реквизицию судов.

На поезд испанского короля было произведено покушение, предупрежденное полицией.(С.т.)

Австрийский император вручил Фердинанду Кобургскому фельдмаршальский жезл.

Американский карательный отряд генерала Першинга уведен с мексиканской территории.

В Риме открыт комитет пропаганды среди населения экономии пищевых продуктов. ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Перестрелка и поиски разведчиков. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. В изменение цифр, указанных в сообщении от 16 января, в бою 14 января к северо-востоку от Якобени, нашими частями взято в плен 32 офицера, 1.126 нижних чинов и захвачено 12 пулеметов и 4 бомбомета. КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. Без перемен. Французское сообщение. ПАРИЖ, 16 января. В участке высоты «304», на левом берегу реки Мааса, происходят артиллерийские бои и столкновения с применением ручных гранат.

В Лотарингии артиллерийский огонь из дальнобойных орудий.

На остальном протяжении фронта обычная артиллерийская канонада. Действия летчиков. В районе Даннемари огнем нашей артиллерии был сбит неприятельский аэроплан.

Были сброшены бомбы над открытым городом Люневилем, причем жертв не было. (Аг. Гаваса), (ПTA).

ПАРИЖ, 17 января. Атака с применением ручных гранат против одного из наших окопов на левом берегу Мааса, в районе высоты «304» была отбита нашим огнем, при чем ее единственным результатом явились лишь потери для неприятеля.

К северу от ВаБадонвиллера Германцы произвели нападение, не увенчавшееся успехом, Мы захватили пленных.

В Верхнем Эльзасе наши батареи развивали огонь к востоку от Сеппуа. На остальном протяжении фронта артиллерийская перестрелка. Действия летчиков. Во время происшедших в течение вчерашнего дня воздушных боев нашими летчиками было сбито три германских аппарата, в том числе один был сбит фельдфебелем Оссом (Hauss), сбившим до этого дня еще пять германских аэропланов.

Подтверждается известие, что подпрапорщик Жалье сбил до вчерашнего дня шесть неприятельских аппаратов, в том числе пять аэропланов и один змейковый аэростат. (Аг. Гаваса). (ПТА).









Вильгельм (к своим соратникам): - Они отказываются от моих мирных предложений. Но кто из нас гуманнее – мы или они?



КРУПИНКИ. С согласия лондонского призового суда пароход «Принц Адальберг», при*: надлежащий Гамбурго-Американской линии и имеющий около 6,000 тонн водоизмещения, куплен за 152,000 фунтов членом маклерской фирмы «Кларксон и Ко» для парижской фирмы «судоходства в южной части Атлантического океана». Пароход, захваченный у Фальмута в начале войны, стоял в Лондоне и ремонтировался. *** Берлин на-днях отпраздновал сотую неделю существования своих хлебных карточек. За эти сто недель хлебная карточка, пережила немало перемен и странствований — из хлебораспределительных комиссий в типографию, оттуда к пекарям и рестораторам, затем к потребителям, от последних в булочные и... обратно, когда оказывалось, что по карточкам нечего выдать. До сих пор германским коммунам было роздано около 400 миллионов карточек. Израсходованы горы бумаги, потрачена масса труда , и денег, но берлинцам от всего этого осталось только одно утешение: сознание полного равенства в голодовке. „Благодетельные” последствия недоедания в Германии. По предложению редакции берлинского «Lockal Anzeiger» проф. Генрих Розин написал довольно пространную и не лишенную бессознательного юмора статью о последствиях недоедания, вызванного в Германии длительной блокадой.

Профессор начинает с напоминания читателям о том, что ни в один период мировой истории не практиковалось в отношении целой нации такого варварства, какое совершает теперь Англия. Тем не менее, «стремление свести войну к мору принесло много благодетельных последствий». «Благодаря принудительному сокращению питания, — говорит проф. Розин, - многие болезни утратили свою остроту, а то и совершенно исчезли, как, например, подагра и тучность. В таких случаях внешние обстоятельства имели оздоровляющее влияние на слабовольных пациентов, не следовавших советам врачей».

По наблюдениям проф. Розина, производившимся над обывателями, недостаточное питание, как это ни странно, не имело никаких вредных последствий для здоровья народных масс. Худоба стала общим явлением, но ведь она в редких случаях, особенно в городах, сопровождается слабостью и потерей физических сил.

Мужчины и женщины со всех сторон выражали профессору свое полное удовольствия по поводу влияния «военной диэты»; особенно тучные восторгались принудительным постом. Уменьшение в весе на 50 фунтов профессор считает явлением обычным; свидетельствуемые —- мужчины н женщины — не без гордости указывали профессору на свои костюмы, которые теперь висели на них, точно на вешалке; и все же эти люди были здоровы и жизнерадостны.

«Военная диэта, — замечает профессор, -- идеальная диэта против ожирения и тучности. Она улучшает деятельность сердца и кровообращение, она делает здоровыми тех граждан, которые прежде жили в тягость себе и другим».

Профессор, сам того не замечая, воспевает в таких словах «небывалое варварство» Англии.



Квартирант: - Вы не можете больше не топить и набавлять цену за квартиру. У меня есть росписки, договор, наконец, квартирный закон, обязательные постановления...

Хозяин: Ну, голубчик, пора уже бросить обращать внимание на все эти «клочки бумаги». Они давно вышли из моды... Полезные совѣты. (Ответы на вопросы читателей «Трудовой копейки»). И. П. Очень уже печально и... темню: не знаешь за что человек страдает, что это за страдания, наконец, совершенно не видно из присланного вами, что вы за человек. «Покажите лицо», — быть может, не все так страшно и безнадежно-печально.



И. Акимкину. Если земля надельная, то обратитесь за справедливым разделом в волостной суд. Вашу землю отец удержать не может. А если он не даст должного вам из имущества, то предъявите к нему, по средней годовой заработной плате иск за все рабочие годы. Думаю, что заплатить за ваш труд у него не хватить состояния.



Михаилу Устинскому. Посоветуйтесь вы по вашему делу с опытным поверенным. Если не знаете таковых, то пойдите в совет поверенных, где указанья даются совершенно бесплатно.



С. Глушкову. Вашей беде мог бы помочь уездный земский агроном, каковой имеется при каждой уездной земской управе.



Вдове Соловьевой. Пожалуйтесь на сыновей в суд и заставьте их через суд выдавать вам на руки нужную сумму на прожитие. Суд войдет в ваше положение обиженной старушки. А пособие за сына, взятого на войну, при наличии двоих, хотя бы и озорных сыновей, не полагается.



Вл. Майстрах.

Что с кем случилось. На месте преступления. Кончилась торговля в магазине кроватей и несгораемых шкафов Когана (д. 1 по Симоновской).

Закрыл Коган магазин и отправился домой, да через час вспомнил: забыл в кассе документы.

Вернулся в магазин. А там его служащий мальчик Иван Петров в форточку вылезает,

Моментально за дворниками побежал. Задержали «форточника», а у него и отмычки и хозяйские вещи. Бабуся. Никто не знает зачем или к кому забрела в д. 38 – 40 по Коломенской старушка, лет 75.

Шла она по двору и упала.

Подошли к ней дворники, а она уже мертва.

Царство небесное старушенции!

Курсы допризывной подготовки. Xабаровский военно-спортивный комитет учреждает курсы допризывной подготовки. Курсы будут бесплатными и безусловно общедоступными. Приниматься на курсы будут лица имеющие не меньше 16 лет от роду. Началась запись на курсы, каковая производится в канцелярии реального училища. Подробные сведения о открывающихся курсах допризывной подготовки и о начале занятий на последних будет объявлено особо. По уезду. В ночь на 7-е декабря у кр-ки дер. Могилевки Дарьи Рудаковской из амбара со взломом совершена кража пшеницы и овса на сумму 64 руб., кр. той же дер. Иваном Планским и казаками Федором и Семеном Поповыми. --- 16 декабря из землянки фонарщика Матвея Ульянова со взломом замка, Евдоким Жеребцов похитил 13 руб. денег, 10 ф. сахару и др. вещи. --- 17 декабря в лесу в 7 верстах oт дер. Сергеевки обнаружен труп замерзшего неизвестного корейца на вид лет 25 – 30. --- В ночь на 31 декабря от взрыва лампы загорелось здание Нижне-Тамбовского волостного правления, которое сгорело до снования. Денежный ящик с документами и часть дел волостного правления спасены. Имущество волостного писаря все сгорело.





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