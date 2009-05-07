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21 (08) января 1917 года

АВСТРО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. НА ФРОНТЕ АРМИЙ ПЕРЕСТРЕЛКА И ПОИСКИ РАЗВЕДЧИКОВ. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. В РАЙОНЕ БАРАСА (В 15-ти ВЕРСТАХ К ЮГУ ОТ ГОРЫ ЛА-МУНТЕЛУ) ПРОТИВНИК ПЫТАЛСЯ ПЕРЕХОДИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ, НО БЫЛ ОТБРОШЕН ОГНЕМ.

К ЮГО-ВОСТОКУ от РАКОТЬЯШ ПРОТИВНИК ПЕРЕХОДИЛ В HAСТУПЛЕНИЕ, НО УСПЕХА НЕ ИМЕЛ.

НА ЭТОМ УЧАСТКОВ НЕПРИЯТЕЛЬ ВЕЛ ОГОНЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАЗРЫВНЫМИ ПУЛЯМИ.

К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ ПРАЛЕА БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

НАШИ РАЗВЕДЧИКИ, ПЕРЕПРАВИВШИСЬ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПУТНУ, В РАЙОНЕ ОЛЕШЕШТ (В 16-ти ВЕРСТАХ К СЕВЕРУ ОТ ФОКШАН) УНИЧТОЖИЛИ НЕПРИЯТЕЛЬСКУЮ ЗАСТАВУ, ПЕРЕКОЛОВ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ И ЗАХВАТИВ ОСТАЛЬНЫХ В ПЛЕН.

ПРОТИВНИК ПОД ПРИКРЫТИЕМ СОСРЕДОТОЧЕННОГО ОГНЯ ЛЕГКОЙ И ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРИИ ПОВЕЛ НАСТУПЛЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СИЛАМИ НА ФРОНТЕ НАНСОЧИ—УСТЬЕ Р. РЫМНИКА И ОТТЕСНИЛ НАШИ ЧАСТИ К РЕКЕ СЕРЕТУ, --- СЕВАСТОПОЛЬ, 7, I. 4-го января, рано утром, отряд наших военно-морских летчиков совершил на гидроаэропланах смелый налет на Тульчу и Прислав.

Хотя наши летчики и были встречены сильным шрапнельным огнем неприятельских батарей, но, не обращая на эта внимания, успешно выполнили свою задачу и благополучно вернулись обратно.

В то же утро неприятельские летчики, в свою очередь, пытались произвести налет на Сулин, но были атакованы нашими летчиками, и, не успев сбросить ни одной бомбы, поспешили скрыться. РУССКО-ТУРЕЦКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. В РАЙОНЕ БАРАСА (В 15-ти ВЕРСТАХ К ЮГУ ОТ ГОРЫ ЛА-МУНТЕЛУ) ПРОТИВНИК ПЫТАЛСЯ ПЕРЕХОДИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ, НО БЫЛ ОТБРОШЕН ОГНЕМ.

К ЮГО-ВОСТОКУ от РАКОТЬЯШ ПРОТИВНИК ПЕРЕХОДИЛ В HAСТУПЛЕНИЕ, НО УСПЕХА НЕ ИМЕЛ.

НА ЭТОМ УЧАСТКОВ НЕПРИЯТЕЛЬ ВЕЛ ОГОНЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАЗРЫВНЫМИ ПУЛЯМИ.

К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ ПРАЛЕА БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

НАШИ РАЗВЕДЧИКИ, ПЕРЕПРАВИВШИСЬ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПУТНУ, В РАЙОНЕ ОЛЕШЕШТ (В 16-ти ВЕРСТАХ К СЕВЕРУ ОТ ФОКШАН) УНИЧТОЖИЛИ НЕПРИЯТЕЛЬСКУЮ ЗАСТАВУ, ПЕРЕКОЛОВ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ И ЗАХВАТИВ ОСТАЛЬНЫХ В ПЛЕН.

ПРОТИВНИК ПОД ПРИКРЫТИЕМ СОСРЕДОТОЧЕННОГО ОГНЯ ЛЕГКОЙ И ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРИИ ПОВЕЛ НАСТУПЛЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СИЛАМИ НА ФРОНТЕ НАНСОЧИ—УСТЬЕ Р. РЫМНИКА И ОТТЕСНИЛ НАШИ ЧАСТИ К РЕКЕ СЕРЕТУ, --- СЕВАСТОПОЛЬ, 7, I. 4-го января, рано утром, отряд наших военно-морских летчиков совершил на гидроаэропланах смелый налет на Тульчу и Прислав.

Хотя наши летчики и были встречены сильным шрапнельным огнем неприятельских батарей, но, не обращая на эта внимания, успешно выполнили свою задачу и благополучно вернулись обратно.

В то же утро неприятельские летчики, в свою очередь, пытались произвести налет на Сулин, но были атакованы нашими летчиками, и, не успев сбросить ни одной бомбы, поспешили скрыться. Продовольствие. БЕЗ БУЛОК. ЦАРИЦЫН, 7,I. После трехмесячного перерыва возобновили работу две мельницы. В виду ощущаемого в городе недостатка пшеничной муки, комиссия биржевого комитета разрешила мукомолам примешивать к твердой пшенице 25% ржи.

ТАМБОВ, 6,I. В Козлове, за отсутствием пшеничной муки, булочные совершенно прекратили выпечку белого хлеба. НИЖЕГОРОДСЯКИЙ КОНФЛИКТ. НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 7,I. Сегодня, несмотря на разрешение продажи мяса, почти все мясные лавки в городе закрыты. В некоторых лавках отпускают только телятину, гусей, свинину, поросят, но мяса и здесь нет.

Исчезновение мяса из продажи ставят в связь с недавним арестом нескольких мясником, продававших мясо выше таксы. Реквизиция одеял. «Упрощенный способ». ЧЕРНИГОВ, 5,I. Реквизиция одеял в Чернигове производится «упрощенным» порядком.

Жители города о предстоящей реквизиции одеял не были извещены. Чины полиции являются в дома обывателей, как богатых, так и бедных, и отбирают по 1 – 2 одеялу. Там, где одеял не оказывается, производится тщательный обыск во всей квартире. Указания обывателей, что отбирается последнее одеяло, во внимание не принимается.

Реквизиция коснулась и всех мануфактурных магазинов. Здесь забраны все имевшиеся одеяла.

От реквизиции избавлены лишь влиятельные лица, а также представители высшей администрации.







Событiя дня. Государь Император в рескрипте на имя князя Голицына указал ближайшие задачи кабинета»

Наступление противника в районе Бараса и к юго-востоку от Ракот-Яш успеха не имело.

Противник, поведший наступлением с значительными силами на фронте Нанесчи — устье р. Рымник, оттеснил наши части к реке Серет.

В Персии нашими войсками занят Буруджирд.

В Петроград прибыл наследный принц Кароль Румынский.

Франко-русский отряд, высадившийся на Афоне, занял некоторые монастыри для защиты и наблюдения в виду оказываемой некоторыми из них помощи неприятельским подводным лодкам.

В Сирии и Палестине голод. Число жертв превышает 110 тысяч. На улицах валяются трупы. (С. т.).

В виду обвинения австро-венгерским правительством сербского офицера Радковича в участии в сараевском убийстве, сербским правительством внесен протест.

Болгары принуждают военнопленных Сербов к выполнению работ, имеющих отношение к военным операциям, и даже к участию в сражениях.

Болгарское правительство заняло здание сербской миссия в Софии, распродало имущество и конфисковало архивы.

На одном из заводов близ Лондона произошел взрыв.

Для развития торговых и экономических отношений России и Италии итальянское правительство посылает торгового делегата в Россию.

Французское правительство рассматривает вопрос об общей мобилизации гражданского населения. (С. т.).

Германские газеты сообщают, что с 1 июня 1916 г. рационы германской армии значительно уменьшены.

Австро-венгерское правительство назначает в Норвегию отдельного посланника.

Полезные совѣты. (Ответы на вопросы читателей «Трудовой Копейки»). Е.И.Канахевич. В своем письме вы предлагаете мне разрешить три сложнейшие юридические дела: об аренде земли, о сожжении дома, наконец о тяжбе с банком по поводу нарушенной запродажной записи...

Подыщите себе адвоката.



Марии Петровой. Права на получение пособия вы с ребенком не имеете, так как ваш муж досрочно призван на действительную службу.



Вл. Майстрах.









Что американские дети знают о войне. В Америке, без сомнения, имеются образцовые учебные заведения, который во всех отношениях могли бы померяться с аналогичными европейскими школами. Но сами американцы признаются, что в их народных и начальных школах уделяется слишком мало внимания европейским делам.

Для того, чтобы составить себе мало-мальски правильное представление о мировой войне, необходимо, разумеется, быть знакомым с географией Европы и вообще, с европейскими условиями. Именно этих знаний и нет у американских детей, если судить по данным широкой анкеты, устроенной школьной инспекцией штата Калифорния на тему о войне.

Этому своеобразному экзамену подверглись учащиеся нескольких гимназий в Сан-Франциско, Сакраменто, Сант-Яго и Лос-Анжелосе. Ответы на заданные вопросы иногда получались высоко изумительные. Вот примеры...

На вопрос, кто такое Жоффр, получился такой ответ: «Знаменитый боксер». «Кто такое Ллойд Джордж?» был следующий вопрос. «Король Англии», — ответил один гимназист, обмануты словом «Джордж» в фамилии министра («Джордж» по-английски — Георг). Другой гимназист решил что Ллойд Джордж – новый редактор американского журнала «Atlan. Mont.», которого зовут Джорджем Ллойдом, а третий высказался, что это «знаменитая личность, погибшая на «Лузитании». О «Лузитании» многие гимназисты Сан-Франциско знают только, что это был будто-бы «американский пароход, бомбардированный и потопленный английским флотом».

Английского генерала Дугласа Хэга американские школьники превратили в «государственного деятеля в Гааге», Асквит оказался городом во Франции». Салоники величаются то «виртуозом на скрипке, то президентом Китайской республики, то просто «знаменитым японцем». Лорд Китченер превратился в германского посла в Соед. Штатах. Польша - «большой город в Китае», а Румыния, по представлениям некоторых американских школьников, - итальянский город.

Школьный инспектор Калифорнии считает, что учащиеся его округа обнаружили поразительное невежество, и настаивает на полной переработке плана преподавания. 20 (07) января 1917 года

АВСТРО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. В НОЧЬ НА 5-е ЯНВАРЯ В РАЙОНЕ МИХАЙЛОВА (К СЕВЕРО-ВОСТОКУ ОТ БАРАНОВИЧЕЙ) ЧАСТЯМИ ОДНОГО ИЗ НАШИХ ПОЛКОВ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО НАПАДЕНИЕ НА ДВЕ ЗАСТАВЫ ПРОТИВНИКА. ОБЕ ЗАСТАВЫ БЫЛИ ЗАХВАЧЕНЫ, ПРИ ЧЕМ 17 НЕМЦЕВ БЫЛИ ВЗЯТЫ В ПЛЕН, А ОСТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКОЛОТЫ.

ПРОТИВНИК ОГНЕМ ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРИИ ОБСТРЕЛИВАЛ ЛОЩИНУ У Д. БУБНОВА.

В РАЙОНЕ ЗБОРОВА ПРОТИВНИК, РАЗРУШИВ МЕСТАМИ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ НАШИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ, ПЕРЕШЕЛ В НАСТУПЛЕНИЕ НА НАШИ ЧАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ВЫСОТАХ К ЮГО-ЗАПАДУ ОТ ЗБОРОВА, И, НЕСМОТРЯ НА ОГОНЬ НАШЕЙ АРТИЛЛЕРИИ, НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЕГО ВОРВАЛАСЬ В НАШИ ОКОПЫ, НО ТОТЧАС ЖЕ БЫЛА ВЫБИТА ПОДОШЕДШИМИ РЕЗЕРВАМИ, И ПОЛОЖЕНИЕ БЫЛО ВОЗСТАНОВЛЕНО. --- РИГА, 6, I. Германские атаки на наши новые позиции не имели никакого успеха и были ликвидированы артиллерийским огнем. В последние два дня германцы, понеся тяжкие потери и не будучи в состоянии вернуть утерянное, прекратили g атаки.

Неприятель вообще проявляет сильную нервность, постоянно освещает местность ракетами и развивает интенсивный артиллерийский огонь. Особенно сильному обстрелу подвергается район Калнцема и участок усадеб С. 0. Здесь близ переправы германцы проявляют особую активность.

Некоторое оживление заметно также и на левом фланге рижского фронта. На участке Б. германцы пускали удушливые газы, но, газовые волны, не доходя до нас, рассеивались ветром. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. В ДОЛИНАХ РЕК ТОТУША И ОЙТОЗА ПРОТИВНИК РЕДКИМ ОГНЕМ ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРИИ ОБСТРЕЛИВАЛ М. ОКНУ И Д. БОГДАНЕШТИ. НА ОСТАЛЬНОМ ФРОНТЕ РЕДКАЯ ПЕРЕСТРЕЛКА И ПОИСКИ РАЗВЕДЧИКОВ. Воззвание румынского короля. ЯССЫ, 6 (19), I. Король Фердинанд обратился к румынской армии со следующим воззванием:

«На пороге Нового года моя первая мысль обращается ко всем-моим любимым солдатам, которые в течение четырех месяцев упорной борьбы показали себя не ниже тех, о доблести которых повествует история нашего народа. С сердцем, полным любви, вспоминаю о тех из вас, кто спит сном героев объятиях родной земли. С верой и надеждой смотрю на остальных, которые день и ночь преодолевают опасности, руки которых не знали устали, храбрость которых не ослабевала в наши тяжелые дни.

Солдаты!

Все смотрят на вас. Государство считает вас своим щитом, надеясь вместе со мною создать из вашей груди стену для защиты дорогой родины, ожидая, что вы понесете румынские знамена к победе. Помните, что вы боритесь за землю ваших прадедов за своих родителей, детей и зарубежных братьев, что победой вы им доставите счастливое будущее. Приветствую вас, благодарю и верю в будущее. Поздравляю вас с Новым годом, который увенчается лаврами победы. Говорю вам: «С Богом вперед!». (ПА). Высылка дипломатов. ПАРИЖ, 6 (19), I. Из Нью-Йорка сообщают:

Государственный секретарь Лансинг затребовал от Германии подтверждения действительно ли нейтральные дипломаты, как о том сообщают газеты, были принуждены германскими военными властями покинуть Бухарест, что не имеет примера в области международных отношений. РУССКО-ТУРЕЦКИЙ ФРОНТ. От штаба Верховного Главнокомандующего. НИЧЕГО СУЩЕСТВЕННОГО НЕ ПРОИЗОШЛО. В Россiи. Политехникум в Оренбурге. ОРЕНБУРГ, 6,I. Городская дума ассигновала 200 000 рублей на открытие политехникума в Оренбурге. Постановлено отвести необходимый для постройки участок городской земли. Дар графини Паниной. ЯЛТА, 6,I. Графиня Панина, крупная землевладелица, принесла в дар ялтинскому земству свой дом и усадьбу в Кореизе для устройства народного дома. Кража приводных ремней. АНДИЖАН, 5,I. В городе совершен ряд крайне загадочных краж: в одну ночь на всех хлопковых заводах сняты ремни со всех машин.

Событiя дня. В районе Михалова к северо-востоку от Барановичей нами захвачены 2 заставы противника.

Ворвавшийся в районе Зборова в наши окопы противник выбит подошедшими резервами.

В Будапеште произошли бурные прения, депутаты требовали отставки Тиссы и грозили ему смертью (С. т.)

Русские войска к югу от ‘Галаца захватил: неприятельскую деревню и отбили атаку неприятеля.

Итальянский кавалерийский отряд занял в Албании Садизей и Арру.

В Триполитании итальянскими войсками разбит отряд . Сулимана-Эль-Баруни, восставшего против Итальянцев.

Немцы в Букаресте взяли заложниками до 1200 лиц.

Указом греческого короля все венизелисты выпущены на свободу.

Король Фердинанд румынский обратился к армии с воззванием, выражая надежду на светлое будущее и на освобождение земли прадедов.

В американских газетах напечатана беседа с президентом Пуанкаре по поводу ноты Вильсона.

Германское правительство отозвало из Сан-Франциско своих генерального консула и вице-консула уличенных в участии в заговоре.

Делегация украинцев заявила Клам-Мартиничу о желании оставаться в единении с Австрией и об отказе ее от автономии Галиции.(С т.).

Король Николай черногорский поручил председательство в Совете министров военному министру генералу Матаневичу.

Бальфур телеграфировал британскому послу в Вашингтоне личные соображения по поводу ноты Вильсона о возможности прочного мира, необходимости изменения карты Еврпы и изгнания Турок.

С.-А. О. Штаты признали французский протекторат в Марокко. ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. Французское сообщение. ПАРИЖ, 5 января. Довольно серьезная артиллерийская перестрелка происходить в Вогезах, Лотарингии и в районе Суассона.

На остальном протяжении фронта спокойно: (Аг. Гаваса). (ПТА).

ПАРИЖ, 6 января. На всем фронте ночь прошла спокойно. (Аг. Гаваса). (ПТА). Английское сообщение. ЛОНДОН, 6 января. К северу от Бокура на Аккре мы в течение ночи снова продвинулись несколько вперед, вследствие удачной артиллерийской подготовки на этом участке, о которой упоминалось вчера.

К северо-востоку от Калонна во время произведенного нами нападения, о котором сообщалось вчера, нами с успехом была взорвана одна мина.

К востоку от леса Гренье и к востоку от Пледстрета нами в течение дня были обстреляны германские оборонительные укрепления.

К югу от Сайи-Сайизель н к востоку от Бетюна развивает свою деятельность германская артиллерия. В других пунктах нашего фронта обычная артиллерийская деятельность с обеих сторон.. (Аг. Рейтера). (ПТА). Итальянское сообщение. РИМ, 6 января. Снег и метель препятствовали деятельности наших войск на гористых участках фронта.

На Карсо неприятельская артиллерия и аэропланы проявили более усиленную деятельность против наших передовых линий. Приказ генерала М.П.Бабыча. Генерал-губернатор Кубанской области и Черноморской губернии М.П.Бабыч издал следующий приказ:

«По области вращается масса листков агитационного содержания, выдаваемых то за речи членов Гос. Думы и Совета, то за переписку высокопоставленных лиц.

Предупреждаю, что все это - измышления злонамеренных людей, рассчитывающих на то, чтобы посеять смуту среди населения и тем ослабить могущество России в военном отношении.

Лиц, хранящих эти листки, и распространяющих их, предлагаю привлекать к судебной ответственности, как государственных преступников».







МИР ЭКРАНА. Вчера в одном из кинематографов состоялся просмотр картины «Вальс смерти».

В главной роли выступила артистка Императорского балета Е. М. Адамович, исполняющая в этой картине цыганский танец и вальс.

Картина красиво поставлена, а г-жа Адамович превосходно исполняет главную роль. *** С участием балерины Наперковской и выходит в ближайшем времени драма «Песнь любви».

Г-жа Наперковская исполняет в этой пьесе несколько античных танцев. *** Кино-драма «Аромат греха» по роману А. Додэ закончена постановкой.

Участвуют: М. М. Горячева, А. Л. Желябужский, В. Г. Гайдаров и А. Н. Соколовский.

Крещенские морозы.

- Пойдем купаться на прорубь?

- Незачем. Довольно у меня в квартире пальто снять.



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