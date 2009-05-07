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15 (02) января 1917 года

Событiя дня. Атака Немцев в семи верстах восточнее д. Калнцем отбита нашим огнем и контр-атакой.

Наступление Австрийцев восточнее д. Путна было отбито нашим огнем. Атаки их севернее р. Слонику и южнее р. Ойтос также отбиты.

Противник, атаковавший Румын к западу от Пралеа, был отбит огнем.

Наши передовые части, отбившие несколько атак, под давление превосходных сил неприятеля очистили с. Коту-Михали.

На кавказском Фронте 30 декабря наши части атаковали Турок южнее с. Телме. Турки бежали, нами взяты пленные, оружие и разрушены оборонительные сооружения противника.

Итальянские и французские гидропланы произвели разведку на Полу, сбросив бомбы.

Итальянцы захватили неприятельскую подводную лодку U12, которая входит ныне в состав итальянских миноносных флотилий.

Японским императором приняты в аудиенции новый русский военный агент полковник Яхонтов и отбывающий в Россию полковник Moрель.





ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. В рижском районе южнее оз. Бабит Немцы густыми цепями повели наступление против наших частей, находящихся в 7 верстах восточнее д. Калнцем; атака была отбита нашим огнем и контр-атакой. РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. Австрийцы пытались наступать на наши части восточнее д. Путна (в долине р. Путны), но были отброшены огнем. Атаки их на наши части, расположенные севернее р. Слонику и южнее р. Ойтос, были отбиты. Противник атаковал Румын, расположенных в 6 верстах к западу от Пралеа (в 18 верстах к югу от владения р. Касина в Тротус), но был отбит огнем.

Неприятельские части пытались перейти в наступление в районе Радулесчи (в 10 верстах к востоку от Фокшаны), но нашим огнем были загнаны обратно в свои окопы. Противник силою до трех полков при содействии сильной артиллерии повел наступление на фронт нашего сторожевого охранения от Коту-Михали (на р. Серет до Ведени, в 11 верстах к северу от Браилова). Отбив несколько атак, наши передовые части, под давлением неприятельских превосходных сил очистили с. Коту-Михали. КАВКАЗСНИЙ ФРОНТ. В ночь на 30 декабря наши части атаковали Турок, находившихся южнее с. Телме (в 20 верстах северо-западнее Калкита). Турки бежали. Нами взяты пленные, оружие и разрушены оборонительные сооружения противника. Французское сообщение. ПАРИЖ, 31 декабря. Ночь прошла спокойно на всем протяжении фронта. В районе Шон происходила артиллерийская перестрелка (Аг. Гаваса). (ПТА).



ПАРИЖ, 31 декабря. На всем протяжении фронта, день прошел спокойно. Артиллерийская перестрелка с перерывами происходила в разных пунктах Бельгии, к югу от Соммы, в Лотарингии и Вогезах. (Аг. Гавасд). (ПТА). Бельгийское сообщение. ГАВР, 31 декабря. Слабая канонада происходила у Сен-Жоржа и Диксмюда. Перед Диксмюдом и Гетсасом проявляли деятельность неприятельские минометы. (Аг. Гаваса). (ПТА). Английское сообщение. ЛОНДОН, 31 декабря. За истекшие сутки нами захвачено в районе к северу от Анкра еще 28 пленных, что доводит до 204 общее число Германцев, взятых нами в плен во время наших удачных операций в упомянутом районе.

Вчера вечером, к северу от Арраса мы проникли в двух местах в неприятельские траншеи и захватили пленных, понеся сами лишь ничтожные потери.

В течение дня довольно энергичные действия артиллерии наблюдались в различных участках фронта, особенно на линии Ранкур — Гебютерн.

Мы успешно бомбардировали неприятельские траншеи к северу от Рокара, находящегося к северу от Живанши. (Аг. Рейтера). (ПТА). Хвостовые болезни. На дворе двадцатиградусный мороз. Вьюга, метель... Холодно. А около городской лавки и лавок торговцев хвосты народу. Тут женщины, мужчины, подростки, дети, пестрота костюмов с лукошками, корзинами, бутылями. Вся эта масса жмется друг к другу, давит, напирает, от мороза топчется с ноги на ногу, переминается, переругивается, дело нередко доходить до потасовок, изрядно достается какому-нибудь смельчаку из молодых, старающемуся захватить местечко поближе к дверям лавки.

В результате стояний в хвостах при морозах – заболевания. В «Орловском Вестнике» врач г. Дунаевский про хвостовые болезни рассказывает:

— У вашей супруги воспаление левого легкого, положение серьезное, тем более в ее возрасте. — Помилуйте, доктор, это она третьего дня простояла часа три на морозе, ждала очереди на муку и простудилась.

Больная все бредит мукой.

-- Да у тебя, голубушка, палец ноги отморожен.

— Намедни, батюшка, простояла от 10 часов утра до4 час, дня, керосину ждала, замерзла, зуб на зуб не попадает, да досада то какая: как до меня очередь дошла, купец дверь захлопнул — керосин весь, в пальчик то отморозила, вот прости Господи!

Простуда в разных видах: отмороженные пальцы, отмороженные носы, помятые бока, без голоса, насморк — вот результаты «хвостов» при морозе.







Елка для бедных детей. Вчера в помещении столовой 13-го санитарного попечительства, на Цветном бульваре, собственными силами попечительства и правления сущевского района о-ва «Кооперация» была устроена елка для бедных детей.

На елку собралось более 150 детишек обоего пола. Были устроены танцы, пение и игры.

Маленьким гостям были предложены чай и бутерброды и в заключение розданы мешочки со сластями и елочные украшения.

Московская жизнь Институт труда увечных. Секция по организации труда инвалидов при московском комитете военно-технической помощи объединенных научных и технических организаций учреждает в Москве институт труда увечных.

Расход на первоначальное обзаведение института исчислен, в 563 тысячи рублей, а ежегодное содержание исчислено в 926 тысяч рублей. Институт имеет своей задачей выработать методы определения работоспособности увечных, а также методов восстановления и повышения функционной способности, определение лучших методов помощи увечным, сравнение различных протезов и аппаратов и т.д. Курение опиума. Вчера персидский подданный Кулам-Чербона-Тага, проживающего в д. Бояринова, на Дубровско-Ильинской ул., за хранение и курение опиума, подвергнут градоначальником денежному штрафу, в размере 100 руб. с заменой при неуплате тюремным заключением в две недели.

Рижская жизнь. Новый Год в Риге. И еще один год отошел в вечность.

Рига, находясь в исключительных обстоятельствах, совсем иначе, чем другие города, справляет праздники: нет ничего шумного, нет ничего, нарушающего серьезность момента, И день Нового Года прошел тихо, но при поднятом, бодром настроения. Во всех театрах и кинематографах встреча Нового Года собрала много публики. Специальные, новогодние программы имели, по обыкновению, успех.

Переполнен был Первый Гор. театр, где труппой Ангарова и Рудина преподнесена была очень разнообразная, довольно веселая программа. Комедия, шаржи, юморески, трюки и пр. — все это покрыто было шумными аплодисментами.

Не менее успешно прошла встреча Нового Года в других театрах, а также в кинематографах.

Рестораны по случаю Нового Года открыты были до 2-х часов ночи. Играла музыка.

Но все празднество находилось в рамках, соответствующих переживаемым событиям, в особенности событиям на ближайшем к нам фронте. И на наступающий Новый Год мы, исполненные верою в храбрость наших героев, взираем, как на год окончательной победы над коварным врагом и освобождение от врага временно оккупированных земель, в особенности близкой нам Курляндии.



Н. С-ский. Кража. В ночь на 31-е минувшее декабря неизвестные злоумышленники проникли во двор дома № по Кишы-озерной улице, где, выломав несколько досок в каретном сарае легкового извозчика крестьянина Анса Эглита, похитили 4 кожаных экипажных фартука, стоимостью в 200 руб., резиновую шину с одного колеса и кожаные возжи, всего на 260 рублей. Детский праздник. В Большом (I) Гор. театре 6-го января днем устраивается гг. Ангаровым и Рудиным детский праздник и елка для детей. Представлена будет феерия-сказка «Кот в сапогах», прошедшая с большим успехом l-го января. В фойэ театра будут устроены для детей танцы и разные игры, а на сцене после спектакля катание с гор и др.





14 (01) января 1917 года

Событiя дня. Атака густых цепей противника восточнее д. Калнцем отбита.

Румыны атаковали противника в западу от Монестирка-Кашинул и, после горячей схватки, заняли его окопы, взяв три пулемета.

Опубликован текст ответа держав согласия на ноту президента Вильсона.

Австрия обратилась с нотой к представителям нейтральных держав и папского престола по поводу ответа держав согласия на мирные предложения центральных держав.

Германия также выступила с нотой несколько иного содержания.

Италия денонсировала действующие торговые договоры с Японией, Румынией, Сербией, Испанией и Швейцарией.

Итальянское военное судно «Regina Margherita» натолкнулось на две мины и затонуло. Из 945 человек спасено лишь 270.

Председателем Государственного Совета назначен И. Г. Щегловитов. Вице- председателем В. Ф. Дейтрих.

Сербы, прибывшие на Корфу, сообщают о невероятной дороговизне в Сербии и полном отсутствии съестных припасов. (С. т.).

Французская и английская печать, обсуждая ответ держав согласия на ноту Вильсона, отмечает ясную и точную формулировку, а также указание на условия союзников.

С начала войны до конца 1916 года Австрийцами казнено до 7.000 славян, не считая расстрелянных Поляков. (С, т.).

Национальные союзы Италии требуют более энергичной внутренней политики и в этом смысле вынесли ряд революций. (С. т.). ВОЙНА. От штаба Верховного Главнокомандующего. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. В рижском районе, южнее оз. Бабнт, Немцы густыми цепями атаковали наши части, расположенные восточнее д. Калнцем. Атака была отбита. Воздушная эскадра противника из 18 аэропланов сбросила на станцию и местечко Радзивилов около 40 бомб. Наши аэропланы, производя разведку в тылу противника, несмотря на сильный артиллерийский обстрел по ним, снизились до 1.400 метров и обстреляли пулеметным огнем батарею противника у д. Крухов (в 20 верстах восточнее Золочова). РУМЫНСКИЙ ФРОНТ. Противник потеснил наши части с одной из высот севернее р. Слонику. Атаки противника на высоты южнее р. Ойтос были отбиты. Румыны остановили противника к западу от Монестирка-Кашинул (на р. Касина) и после горячей схватки им удалось отбросить его, занять окопы и взять 3 пулемета. КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. Ничего существенного не произошло. Французское сообщение. ПАРИЖ, 30 декабря. В Вогезах под прикрытием сосредоточенного огня нашей артиллерии французский разведочный отряд проник в германские траншеи, частью уничтожив, частью взяв в плен занимавшие их части. На остальном фронте происходить обычная артиллерийская перестрелка. (Аг. Гаваса), (ПТА). Бельгийское сообщение. ГАВР, 30 декабря. В районе Стеенетрате происходит слабая ар- тилерийская перестрелка. Близ Гедзаса идегь оживленный бой ручными гранатами. (Аг. Гаваса). ТЕЛЕГРАММЫ. 31 декабря. В ГЕРМАНИИ. КОПЕНГАГЕН. «New-York Tribune» говорит, что в последнее время империалистическая партия в Германии стала настолько сильной, что падение Бетман-Гольвега казалось неминуемым. Беспокойство в народе росло, так как грубая политика империалистов означала разрыв с Америкой и экономическое разорение Германии. Поэтому-то послу С.-А. С. Штатов Джерарду необходимо было выступить с решительным ударом. Своей речью он предостерег, что если те сановники, которые ему гарантировали соглашение с Америкой уйдут, то война неминуема. Америка присоединялась бы к державам согласия и в вопросе экономического бойкота после заключения мира.

Потери Германии в Румынии достигают 500.000 чеявек.

По сообщению газеты «Socialdemokraten» в Вене ежедневно происходят собрания социалистов, требующих мира, опубликования условий мира и созыва рейхсрата.

КОПЕНГАГЕН. Из Берлина сообщают, что в Германии запрещен без разрешения Рейхсбанка перевод сумм более 1.000 марок. Вся берлинская печать обсуждает ноту держав согласия Вильсону в самых резких выражениях. Наиболее умеренные газеты уверяют, что всякая надежда на мир теперь исключается. ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА. ХАРЬКОВ, 30 декабря. Полиция напала на след шайки громил, ограбивших банк приказчиков, и произвела обыск в квартире некоего Шиманского, жившего на окраине города. При обыске найдены в большом новом чемодане процентные бумаги, похищенные из банка, на сумму 886.350 руб., золотые и бриллиантовые веши и 1.425 руб. наличными деньгами. Шиманский оказался профессиональным вором, шесть раз судился.

В Харькове он проживал по подложному паспорту Грущинского и вращался среди интеллигенции. Шиманский владеет несколькими языками. Когда ему объявили об аресте, он пытался отравиться морфием. По оказании медицинской помощи, он сознался в ограблении совместно с четырьмя соучастниками, фамилии которых назвал.

Грабеж банка был задуман давно; начали они задуманное дело в сочельник и работали над проломом стены три дня.

Арестован второй соучастник, также известный вор КолонацкиЙ. ПОСЛЕДНИЙ СЕВАСТОПОЛЕЦ. ОДЕССА, 30 декабря. В Николаеве с почестям погребен один из последних севастопольцев, отставной контр-адмирал Григоренко.



ГРЯДУЩИЙ ГОД.



ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА ГОЛОСА. Многие из костей человеческого черепа и лица; не представляют собой сплошной массы; и содержат в себе пустоты, вели чина которых неодинакова у разных индивидуумов, Один американский профессор анатомии выступил с гипотезой, что эти пустоты в костях служат своего рода резонаторами, когда мы поем или говорим, и что сила и звучность человеческого голоса зависит от того, насколько велики пустоты в костях черепа и лица. Путем измерений черепа различных лиц профессор определил их голосовые средства, и утверждает, что в 1,200 случаях правильность его теории полностью подтвердилась. Он производит четыре измерения — одно от уха до уха через лоб и три — от одной стороны челюсти к другой через нос, через верхнюю губу и через подбородок. КРУПИНКИ. Сенский префект уведомил парижскую городскую думу, что правительство готово дать городу концессию на устройство порта для морских судов. Проект предусматривает сооружение новых набережных, бассейнов и доков, углубление русла Сены, а также проведение канала для сокращения пути к морю, удлиняемого извилинами Сены.

Полезные совѣты. Ответы на вопросы читателей «Трудовой копейки». Карпенко. Вам нужно подождать ответа на ваше прошение, поданное 13 декабря. Если вы его не будете получать долго, тогда обратитесь с жалобой к высшему начальству. Но можно ожидать, что хлопоты не увенчаются успехом.



Далманову. По поводу интересующего вас вопроса официальных сведений не имеется, а частным верить нельзя.



Громову. Вы имеете права на взыскание убытков.



Подписчику 54—58. Наведите справку в нотариальной конторе.



П. Р. В—ну. Несомненно, что вам нужно явиться к переосвидетельствованию.



Подписчику 57—194. Вам следует обратиться к врачебной помощи. В Москве в университетские клиники.



Подписчику 55—108. С запросом обратитесь в театральную школу на Неглинном проезде в Москве.



Осипу Смирнову. Изложите более подробно обстоятельства дела и ваш адрес. Вы неправильно поступили, но все можно исправить.



В. Майстрах. ЗА РУБЕЖОМЪ Женщины против мира. Английские женщины устроили в Лондоне многолюдный митинг, чтобы дать ответ кайзеру на его «злокозненное предложение мира». Знаменитая суффражистка г-жа Панкхерст в горячей речи обличала немецкие происки и призывала Англию к новым усилиям и жертвам для окончательного разгрома врага. Веселый город. Нью-Иорк сейчас представляет собой самый веселый город в мире. Какая-то небывало бурная жажда наслаждений охватила его жителей. Бродвей главная улица, ночами освещен, как днем; в каждом ресторане с утра до ночи гремит музыка и вина льются рекой.



Андрей Брагин.



- А вот этим дяденькам – вот что налево – можешь ручками «длинный нос» сделать!..



















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